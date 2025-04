Audible: 3 Monate für je 99 Cent – nur noch bis Ende April

Die im Rahmen der Frühjahrsangebote gestartete Audible-Aktion läuft nur noch wenige Tage – weil diesmal auch ehemalige Bestandskunden profitieren können, verdient sie eine besondere Erinnerung.

Wer schnell ist, kann sich den Hörbuchdienst noch bis Mittwoch, den 30. April, für drei Monate zum Preis von jeweils nur 99 Cent sichern. Da Audible jederzeit gekündigt werden kann, könnt ihr so drei Hörbücher nach Wahl für gerade mal 2,97 Euro mitnehmen.

Das Angebot im Überblick

Teilnahmeberechtigt sind Neukunden aus Deutschland, Österreich und der Schweiz, die ihr Audible-Abo über amazon.de abschließen und all jene Rückkehrer, die in den vergangenen 30 Tagen kein Audible-Abo aktiv hatten. Der Haken, wenn man so will: Jeder Kunde kann die Aktion laut Kleingedrucktem nur einmal nutzen. Habt ihr in der Vergangenheit also bereits ein vergleichbares Angebot angenommen, kann es sein, dass euch die Amazon-Tochter den Deal auf dieser Sonderseite nicht unterbreitet.

Wichtig: Nach Ablauf der drei Monate verlängert sich das Abo automatisch zum regulären Monatspreis von 9,95 Euro. Eine Kündigung ist jedoch jederzeit monatlich möglich.

Spotify senkt Hörbuch-Bezahlschranke

Während für gelegentliche Hörer das Hörbuchangebot bei Spotify und Co. bislang oft ausgereicht hat, kündigt sich mit der Integration von Hörbüchern als Teil der Premium-Optionen bei Spotify ein Kurswechsel an.

Es ist davon auszugehen, dass der freie Zugriff auf Titel bei den regulären Streaming-Plattformen künftig weiter eingeschränkt wird. Audible bleibt damit insbesondere für alle interessant, die Wert auf ungekürzte Bestseller, Neuerscheinungen und hochwertige Eigenproduktionen legen.

Für den Monatspreis – im Rahmen der Aktion nur 99 Cent – kann jeweils ein Hörbuch ausgewählt werden. Dieses bleibt auch nach einer eventuellen Kündigung dauerhaft im eigenen Konto verfügbar. Zusätzlich bietet Audible Zugriff auf zahlreiche weitere Titel aus der Kategorie „Enthalten im Abo“ sowie eine wachsende Auswahl exklusiver Podcasts.