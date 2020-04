Erster Mac mit Apple-ARM-Prozessor soll 2021 erscheinen

15 Jahre nach dem Wechsel vom PowerPC zu Intel steht Apple-Nutzern für das kommende Jahr aller Wahrscheinlichkeit nach erneut ein entscheidender Kurswechsel bevor: Wir dürfen 2021 die ersten Macs mit von Apple produzierten ARM-Prozessoren erwarten.

Die Gerüchte um dieses Thema begleiten uns schon seit Jahren, doch mittlerweile sind sich die Wortführer darin einig, dass Apple im kommenden Jahr soweit ist. Das Wirtschaftsmagazin Bloomberg untermauert diese These aktuell mit ein paar technischen Details.

Dem zufolge soll Apple im kommenden Jahr mindestens einen Mac auf den Markt bringen, unter dessen Haube statt einer Intel-CPU eine hauseigene, auf Basis der für iOS-Geräte gefertigten Chips produzierte ARM-CPU arbeitet. Apples kommender A14-Prozessor soll für diesen Zweck in verschiedenen Ausführungen mit bis zu 12 Prozessorkernen produziert werden.

Zum Vergleich: Das aktuelle MacBook Air arbeitet in der Basisausstattung lediglich mit einem Dual-Core-Prozessor von Intel, also zwei Prozessorkernen. Wenngleich natürlich die Anzahl der „Cores“ allein nicht als kompetente Referenz für die Leistungsfähigkeit eines Prozessors dienen kann, die Möglichkeit, die Rechenaufgabe auf ein Vielfaches der jetzt vorhandenen Prozessorkerne zu verteilen, schafft in jedem Fall schon mal ordentlich Luft. Bei der 12-Core-Variante soll Apple auf acht Hochleistungs- und vier weitere, auf effizientes Arbeiten ausgelegte Prozessorkerne setzen.

Es ist davon auszugehen, dass Apple die neue Technologie zunächst in seine Notebooks packt. Dank ihrer stromsparenden Eigenschaften scheinen die ARM-Prozessoren hierfür prädestiniert. Kandidat Nummer 1 wäre somit das MacBook Air oder auch eine Reinkarnation des einfachen MacBook.