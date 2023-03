Era 300 und Era 100: Das sind die neuen Sonos-Lautsprecher

Sonos hat mit den Modellen Era 300 und Era 100 seine nächste Lautsprechergeneration vorgestellt. Besonderes Aushängeschild ist dabei der Era 300, der besonders mit Hinblick auf seine raumfüllendes Audioleistung und die Unterstützung für 3D Audio mit Dolby Atmos entwickelt wurde. Der Era 300 ist zudem der erste Sonos-Lautsprecher, der als Rücklautsprecher-Paar in Heimkino-Setups im Zusammenspiel mit den Sonos-Soundbars Arc oder Beam (Gen. 2) Multichannel-Surround-Sound liefert.

Era 300 setzt auf 3D Audio

Die eigenwillige Optik des Era 300 wird von Sonos als „sanduhrförmig“ beschrieben. Hintergrund hierfür ist allerdings weniger ein extravaganter Designer, sondern geht es hier vielmehr um die optimale Platzierung der sechs im Era 300 verbauten Treiber, die den Klang nach links, rechts, vorne und oben verteilen und so ein optimales und raumfüllendes Klangerlebnis bieten sollen. Dementsprechend sollte man den Era 300 auch so platzieren, dass er den Klang möglichst freistehend in alle Richtungen abstrahlen kann. Wer seine Lautsprecher im Regal verstecken will, greift besser zu einem anderen Modell.

Era 100 als Nachfolger des Sonos One

Während der Era 300 ein für Sonos neues Feld bedient, kommt der Era 100 als offizielle Ablösung für den Sonos One. Im Grunde genommen handelt es sich hier um eine überarbeitete und leistungsfähigere Version des dem Hersteller zufolge bestverkauften Sonos-Lautsprechers, die allem voran jetzt auch die Möglichkeit zur Stereo-Wiedergabe bietet. Die integrierten Hochtöner sind so angeordnet, dass sie seitlich abstrahlen und auf diese Weise einen Stereoeffekt erzeugen können. Natürlich lassen sich auch weiterhin zwei der Lautsprecher als klassisches Stereoset einrichten und verwenden.

Line-In-Adapter und Mikrofonschalter

Darüber hinaus verfügen sowohl der Era 300 als auch der Era 100 über verschiedene, nicht auf den ersten Blick ersichtliche Verbesserungen. Neben ihrer Funktion als klassische WLAN-Lautsprecher mit AirPlay-Unterstützung kann man die neuen Sonos-Lautsprecher auch direkt über Bluetooth bespielen oder kabelgebundene Audioquellen anschließen. Sonos hat hierfür zwei verschiedene, optional erhältliche Adapter im Programm, die sich mit dem USB-C-Anschluss der Lautsprecher verbinden lassen und wahlweise eine Line-In-Buchse oder zusätzlich auch einen Ethernetanschluss bieten. Der USB-C-Anschluss an den Lautsprechern lässt sich übrigens ansonsten nicht anderweitig nutzen und unterstützt Sonos zufolge auch keine alternativen Adapter.

Die beiden neuen Sonos-Lautsprecher lassen sich auch per Sprachsteuerung nutzen. Erstmals verbaut Sonos hier aber einen Mikrofonschalter auf der Geräterückseite, mit dessen Hilfe sich die Stromzufuhr der Mikrofon unterbrechen und deren Funktion zuverlässig deaktivieren lässt.

Sonos hat auch das Bedienfeld an den Lautsprechern selbst überarbeitet und stattet diese unter anderem mit einem kapazitiven Schieberegler für die Lautstärke als Alternative zur Steuerung per Sprachbefehl oder App aus.

Verkaufsstart am 28. März

Die Sonos-Lautsprecher Era 300 und Era 100 sind vom 28. März an in den Farben Weiß und Schwarz im Handel erhältlich. Der Era 300 wird dann mit einem Preis von 499 Euro in den Verkauf gehen, der Era 100 schlägt mit 279 Euro zu Buche.