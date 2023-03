DAZN RISE: Erster Frauensport-Sender startet auf waipu.tv

DAZN kündigt den ersten Frauensport-Sender in Deutschland an: DAZN RISE soll sich vom 16. März an rund um die Uhr dem Frauensport widmen. Auf dem Programm stehen Sportereignisse wie die UEFA Women's Champions League, die französische und spanische erste Liga und ab September auch die Frauen-Bundesliga, sowie Golf, Handball, Basketball, Feldhockey und Kampfsport.

Insert

You are going to send email to