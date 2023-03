Zattoo integriert Netzkino als linearen Kanal

Der Streamingdienst Zattoo will fortan vermehrt auch Inhalte integrieren, die sich durch Werbeeinblendungen finanzieren. Im Fachjargon wird hier von „FAST-Channels“ gesprochen, das steht für „Free-Ad-Supported-Streaming-TV“, und mit Netzkino kann Zattoo aktuell auch einen bekannten Partner mit im Boot vermelden.

Allerdings integriert Zattoo nicht das komplette Angebot von Netzkino, sondern spricht in der Ankündigung von ausgewählten Spielfilmen aus den Genres Romance, Comedy, Action, Thriller und Horror, die monatlich um 20 neue Titel ergänzt und linear „ausgestrahlt“ werden. Der Nutzer wählt also nicht, sondern kann auf das vorgegebene Programm zugreifen. Dies allerdings immer noch vergleichsweise flexibel, so können die Inhalte jederzeit pausiert, von vorne gestartet oder aufgenommen werden und stehen generell sieben Tage rückwirkend zum Abruf bereit.

Für Abonennten und Free-Nutzer

Die Neuerung überrascht angesichts der Tatsache, dass Konsumenten wo immer möglich von linearen Angeboten Abstand nehmen und stattdessen auf den Abruf „On-Demand“ setzen. Zattoo-Nutzer dürfen die Ergänzung von Netzkino einfach als Angebotserweiterung sehen – gut möglich, dass das Ganze für Zattoo ohnehin erstmal nur ein Testballon ist.

Nutzer von Zattoo finden Netzkino als neuen Sender in ihrer Programmübersicht und können den Kanal auch zu ihrer persönlichen Senderliste hinzufügen. Dabei profitieren sowohl Abonnenten von Zattoo als auch Nutzer der kostenlosen Variante von der Programmerweiterung.

Zattoo lässt sich in stark eingeschränktem Umfang dank Werbefinanzierung kostenlos nutzen. Darüber hinaus gibt es die Abostufen „Premium“ für 9,99 Euro pro Monat und „Ultimate“ für 13,99 Euro pro Monat. Diese unterscheiden sich wie in der Grafik oben zu sehen vor allem durch die Zahl der in HD verfügbaren Sender und den gleichzeitig erlaubten Streams. Das Ultimate-Abo hat zudem einen digitalen Videorekorder mit maximal 100 Aufnahmen integriert.