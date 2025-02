Epic gegen Apple: Phil Schiller räumt Zweifel an Gebührenmodell ein

Die seit einigen Jahren währende gerichtliche Auseinandersetzung zwischen Apple und Epic Games geht in die nächste Runde. Dabei wurde einmal mehr der bei Apple für den App Store verantwortliche Phil Schiller als Zeuge geladen. In einer Anhörung vor einem US-Bundesgericht in Oakland machte Schiller nun überraschende Eingeständnisse.

Die Nachrichtenagentur AP News berichtet vom gestrigen Verhandlungstag und zitiert Schiller mit den Worten, dass er selbst zunächst dagegen gewesen sei, auch von Entwicklern Provisionszahlungen zu fordern, die außerhalb von Apples App Store In-App-Einnahmen erzielen. Er habe befürchtet, dass eine solche Praxis gegen eine zuvor erlassene gerichtliche Anordnung verstoßen könnte, die den Wettbewerb fördern sollte und Apple zur Öffnung seines Systems gezwungen habe.

Das von Schiller angesprochene Urteil wurde vor gut einem Jahr eigentlich als Erfolg für Apple gefeiert. Das Gericht wies den Vorwurf eines illegalen Monopols zurück, ordnete aber an, dass Apple es Entwicklern ermöglichen müsse, auch andere Zahlungssysteme zu verlinken. In der Folge ließ Apple alternative Zahlungsanbieter zu – allerdings unter der Bedingung, dass weiterhin die von Schiller angesprochenen Gebühren auf entsprechende Transaktionen fällig werden.

Schillers Erinnerungsvermögen kehrt zurück

Ganz freiwillig äußert sich Apples App-Store-Chef in dieser Angelegenheit wohl nicht so umfassend. Das aktuelle Gerichtsverfahren hat eigentlich bereits im Mai vergangenen Jahres begonnen, damals hatten sich Schiller und andere Apple-Zeugen jedoch auffallend schlecht an die Vorgänge erinnert. Die Richterin hat daraufhin angewiesen, das Verfahren zu verschieben, um weitere interne Unterlagen von Apple aufzutreiben und auszuwerten. Deren Verfügbarkeit hat nun offenbar auch das Erinnerungsvermögen Schillers „aufgefrischt“.

Schiller sagte nun aus, dass er in verschiedenen Punkten Zweifel an der Rechtmäßigkeit und Durchführbarkeit dieser Pläne hatte. Beispielsweise habe man, anders als bei den direkt über den App Store ausgeführten Transaktionen, weder die Möglichkeit, die Angaben der Entwickler zu prüfen, noch das Geld einzutreiben.

Tim Cook hat auf Warnhinweise gedrängt

Schiller hat im Rahmen seiner Aussage auch zu dem Vorwurf Stellung genommen, dass Apple durch die Anzeige von Warnmeldungen versuche, Kunden, die außerhalb des offiziellen App Stores einkaufen wollen, zu verunsichern. So sei es der Apple-Chef Tim Cook höchstpersönlich gewesen, der darauf gedrängt hat, in solch einem Fall einen Warnbildschirm anzuzeigen, der die Verbraucher auf damit verbundene potenzielle Sicherheitsbedrohungen hinweist.

Weitere Zeugenaussagen sind für die nächsten Tage geplant. Die weitere Dauer des Verfahrens lässt sich bislang nicht abschätzen.