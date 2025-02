Nuki Opener ist nicht mehr mit Siedle-Anlagen kompatibel

Ein Leser macht uns auf die Tatsache aufmerksam, dass sich der Nuki Opener nicht mehr mit Gegensprechanlagen von Siedle verwenden lässt. Daher zu Beginn erstmal eine Warnung: Falls ihr den Nuki Opener gemeinsam mit einer Gegensprechanlage von Siedle verwendet, solltet ihr diesen auf keinen Fall zurücksetzen. Laufende Systeme lassen sich weiterhin nutzen, aber es ist nicht möglich, eine Siedle-Anlage erneut mit dem Nuki Opener zu verbinden.

Wenn man aktuell einen Kompatibilitäts-Check für den Nuki Opener macht, wird Siedle auch nicht mehr in der Herstellerliste angezeigt. Zumindest bislang ist uns auch kein Workaround bekannt, mit dessen Hilfe man die Verbindung zwischen diesen beiden Plattformen wiederherstellen kann.

Grund für die Einschränkung unklar

Warum das so ist, geht aus den bisher vorliegenden Stellungnahmen nicht eindeutig hervor. Nuki hat offiziell mitgeteilt, dass die Unterstützung für Gegensprechanlagen von Siedle zum 17. Januar eingestellt wurde und nennt ein Ersuchendes hinter der Marke stehenden Unternehmens „SSS Siedle (S. Siedle & Söhne, Telefon- und Telegrafenwerke OHG)“ als Grund. Angesichts dieser Auskunft hätten wir zunächst auf Lizenzstreitigkeiten getippt, allerdings ergänzt Nuki seine Stellungnahme noch mit dem Hinweis, dass man die Einstellung der offiziellen Unterstützung von Siedle-Türsprechanlagen durch den Nuki Opener in Absprache mit Siedle beschlossen habe, um die eigenen Qualitätsstandards zu erfüllen.

Was auch immer das bedeutet, die Änderung dürfte für zahlreiche Nutzer des Nuki Opener in Deutschland ziemlich ärgerlich sein. Die Anlagen von Siedle sind in Deutschland weit verbreitet, und die Kombination aus beiden Geräten wird entsprechend häufig genutzt.

Ring Intercom listet Siedle weiterhin als kompatibel

Für Neukunden scheint Ring Intercom somit zur Zeit die einzige Alternative zu sein. Bei einem Kompatibilitätscheck, wird Siedle weiterhin als mit der Fernbedienung kompatibler Hersteller angezeigt.