Apple bietet den iMac M4 generalüberholt an

Mit dem seit November erhältlichen iMac ist nun der nächste mit einem M4-Prozessor ausgestattete Mac generalüberholt bei Apple erhältlich. Im Apple Refurbished Store kann man den All-in-one-Computer zu Preisen ab 1269 Euro bestellen.

Somit sind sämtliche bei Endkunden populären Mac-Modelle aus dem vergangenen Jahr nun auch vergünstigt bei Apple zu haben. Neben dem iMac finden sich im „Gebraucht & Refurbished“-Store von Apple gerade auch die neuesten Modelle des Mac mini, des MacBook Pro und des MacBook Air vergünstigt.

Den Kauf eines MacBook Air sollte man allerdings momentan besser etwas aufschieben. Hier deutet vieles darauf hin, dass wir schon im kommenden Monat ein neues Modell sehen. Aktuell ist hier nämlich noch die vorige Prozessorgeneration M3 verbaut.

Apples kompakter All-in-one-Mac

Mit dem iMac zielt Apple neben der Verwendung in Büros und dergleichen vor allem auf jene Privatkunden, die kein mobiles Gerät benötigen und eine leistungsfähige und kompakte Komplettlösung suchen. Der Rechner ist extrem flach und besteht auf den ersten Blick eigentlich nur aus einem 24 Zoll großen Bildschirm, der eine Retina-Auflösung von 4,5K unterstützt. USB-C- beziehungsweise Thunderbolt-Anschlüsse für externe Geräte finden sich auf der Rückseite und seitlich hat Apple eine Kopfhörerbuchse verbaut.

Einen Haken hat der aktuelle All-in-one-Mac allerdings. Um die benötigte Technik in den nur etwas mehr als einen Zentimeter dicken Bildschirm zu packen, musste Apple das Netzteil des Geräts außen vor lassen. Es liegt in das Anschlusskabel des iMac integriert und will auf dem Boden oder unter dem Tisch platziert werden.

Auch mit Nanotexturglas erhältlich

Im Apple Refurbished Store wird der mit einem M4-Prozessor ausgestattete iMac momentan in den Farben Blau und Silber sowie in drei verschiedenen Leistungsstufen zu Preisen zwischen 1269 Euro und 1679 Euro angeboten. Achtet hier nicht nur auf die Speicherausstattung und die unterschiedliche Zahl der Prozessorkerne, sondern auch auf das Display selbst. Der iMac ist optional auch mit entspiegeltem Nanotexturglas-Bildschirm erhältlich. Tastatur und Maus sind jeweils farblich passend im Lieferumfang enthalten.