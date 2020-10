Epic Games Store verschenkt zwei Mac-Spiele

Der Spiele-Publisher Epic versucht mit regelmäßigen Software-Geschenken neue Nutzer zu gewinnen und bestehende Kunden zu halten. Solange das Angebot passt und ihr euch mit dem Account-Zwang des Epic Games Store anfreunden könnt, ist gegen diese Strategie nichts einzuwenden.

Aktuell könnt ihr das 2013 erstveröffentlichte Horror-Spiel Amnesia: A Machine for Pigs der Entwickler-Schmiede „Chinese Room“ und das Strategie- und Aufbauspiel Kingdom New Lands von „Noio“ auf diese Weise abgreifen.

Amnesia: A Machine for Pigs

Amnesia: A Machine for Pigs setzt Mac OS X 10.7 zur Installation voraus und benötigt 5GB freien Speicherplatz. Der Titel verspricht Horror aus der Ego-Perspektive und nimmt euch mit in das Jahr 1899.

Das Spiel selbst wird für Mac und Windows angeboten, ist nicht für Personen unter 18 Jahren empfohlen und bringt eine englische Sprachausgabe mit deutschen Untertiteln mit. Voraussetzung für den Download der regulär 16 Euro teuren Titels, ist ein Benutzerkonto bei Epic.

Vom Fieber geschüttelt und von Träumen von einer obskuren, höllischen Maschine verfolgt, erwacht der wohlhabende Unternehmer Oswald Mandus in seinem Bett. Gemartert von Traumbildern einer desaströsen Reise nach Mexiko, zerbrochen an den geplatzten Träumen einer industriellen Vision und gepeinigt von Schuld und einer Tropenkrankheit, findet er sich nach dem Erwachen in einem noch schlimmeren Albtraum wieder. Das Haus ist leer, doch der Boden unter ihm vibriert nach dem Willen einer teuflischen Maschine. Sicher weiß er nur, dass seine Kinder in großer Gefahr sind und dass er sie retten muss.

Kingdom New Lands

Kingdom New Lands kommt aus 2015 und macht mit seiner unschuldigen Pixel-Grafik einen deutlich freundlicheren Eindruck – die Alterseinstufung hier: ab 6 Jahre.

In Kingdom New Lands schlüpft ihr in die Rolle eines Monarchen der daran arbeitet ein eigenes Königreich aufzubauen. Dafür müssen alle Ecken des Spiel-Universums erkundet, feindliche Angriffe abgewehrt und treue Untertanen angeworben werden.

Wie lange hältst du durch? Man erzählt sich Geschichten von entfernten Inseln, deren Mysterien nur auf die Erkundung warten. Herrscher werden die gebündelte Stärke ihrer Untertanen benötigen, um fortzusegeln und neue Königreiche in diesen neuen Landen zu finden. Sei mutig, Herrscher, und kämpfe bis zum bitteren Ende, damit es nicht dein Land ist, das erobert wird.

Das Strategie-Spiel empfiehlt einen Mac mit mindestens Mac OS X 10.9, 4 GB RAM und 1 GB freiem Speicher. Deutsch ist unter den unterstützten Sprachen gelistet.

Die Macher bewerben Kingdom New Lands als „minimalistisches Mikrostrategiespiel mit moderner Retroästhetik“ und stellen den Titel im eingebetteten Trailer vor. Beide Gratis-Spiele werden bis zum 22. Oktober angeboten und gehen nach dem Download in euren Besitz über.