Baldur’s Gate 3: Mac-Version lässt auf sich warten

Stelle deine Gruppe zusammen und kehre in die Vergessenen Reiche zurück. Erlebe eine Geschichte von Freundschaft und Verrat, von Opfer und Überleben – und von der Verlockung absoluter Macht. Dir wurde ein Gedankenschinder-Parasit in den Kopf eingepflanzt, der dir mysteriöse Fähigkeiten verleiht. Widerstehe ihm und schlage das Böse mit seinen eigenen Waffen – oder umarme die Verderbnis und werde selbst zum ultimativen Bösen.

Baldur’s Gate 3 ist der dritte Teil der im Jahr 1998 gestartete Serie und handelt den Entwicklern zufolge 120 Jahre nach den Ereignissen von Baldur’s Gate II. In der Eigenwerbung sieht sich der Titel als Rollenspiel der nächsten Generation, das in der Welt von Dungeons & Dragons seinen Platz findet.

Baldur’s Gate 3 ist derweil wie angekündigt in dieser Woche für die PlayStation und und schon im vergangenen Monat in einer Version für Windows erschienen. Die Desktop-Versionen des Spiels werden über Gog und Steam zum Preis von 59,99 Euro vertrieben. Bei Steam wird zwar ergänzend zu Windows auch schon eine Mac-Version gelistet, hierbei handelt es sich allerdings nur um eine bereits seit längerer Zeit verfügbare Vorabveröffentlichung, die sich nur über das erste Kapitel hinweg spielen lässt.

Insert

You are going to send email to