Entwickler der Paketverfolgungs-App „Lieferungen (Deliveries)“ kapituliert

Als Alternative bietet sich neben den Einzel-Apps der verschiedenen Paketunternehmen die App Parcel an. Hier wird bei mehr als drei verfolgten Sendungen und auch für Funktionen wie den Empfang von Push-Mitteilungen allerdings ein Abo mit Jahrespreis in Höhe von 4,99 Euro fällig. Auch müsst ihr damit einverstanden sein, dass Parcel die Tracking-Daten auf eigenen Servern speichert.

Mit der aktuellen Stellungnahme macht der Deliveries-Entwickler klar, dass er fortan keine Energie mehr in die Suche nach entsprechenden Lösungen im Zusammenhang mit der Abfrage der Statusdaten bei den einzelnen Versendern stecken wird. Man wolle die App selbst weiterhin so nützlich wie möglich halten, doch sei damit zu rechnen, dass im Laufe der Zeit mehr und mehr Dienste keine detaillierten Tracking-Informationen mehr anzeigen, sondern man diese stattdessen über die jeweils verfügbaren Web-Links abrufen müsse.

Nachdem sich die Paketverfolgungs-App Lieferungen (Deliveries) schon seit geraumer Zeit mit Problemen beim Tracking einzelner Dienste konfrontiert sieht, bezieht der verantwortliche Entwickler Mike Piontek jetzt Stellung . Was vor 16 Jahren zunächst als Freizeitprojekt begann, neigt sich offenbar dem Ende zu. Der Entwickler sieht sich nicht mehr in der Lage, eine zuverlässige Lösung zur Paketverfolgung über alle wichtigen Dienstleister hinweg zur Verfügung zu stellen.

