Entwicker wollen Apples System zur Fehlermeldung boykottieren

Der Entwickler Jeff Johnson ruft zum Boykott von Apples Fehler-Meldesystem Feedback Assistant auf. Gemeinsam mit anderen Entwicklern will Johnson dadurch erreichen, dass Apples Führungsspitze die damit verbundenen Probleme ernst nimmt und löst.

Johnson hat sich als langjähriger Mac-Entwickler unter anderem durch seine Tätigkeit beim Softwareanbieter Rogue Amoeba einen Namen gemacht. Zu seinen eigenen Softwareprojekten zählt unter anderem die Browser-Erweiterung StopTheMadness.

Keine Resonanz auf Fehlermeldungen

Johnson begründet seinen Boykottaufruf hier ausführlich und die Kernpunkte der Kritik dürften die meisten Nutzer von Apples Fehler-Meldesystem aus eigener Erfahrung heraus kennen. Apple verlangt sorgfältige und detaillierte Fehlerberichte in Verbindung mit teils auch durchaus sensiblen Daten, reagiert aber in den seltensten Fällen tatsächlich darauf. Meist ist man sich nicht sicher, ob die Meldung überhaupt von einem Menschen bearbeitet wurde und zu den Standards gehören automatisierte Statusmitteilungen wie „Keine ähnlichen Berichte aus jüngster Zeit“.

Der Hauptvorwurf an Apple: Das Unternehmen weiß die kostenlose Arbeit der Entwickler in diesem Bereich nicht zu schätzen, obwohl gerade das hier eingehende Feedback von hoher Relevanz für die Weiterentwicklung der Produkte ist. Die Entwickler haben dagegen nach Johnsons Meinung nicht viel zu verlieren, lediglich Apple profitiere von dem Input der Entwickler als hochqualifizierte Beta-Tester. Dabei werde gerne auch vergessen, dass gerade die unbezahlte Arbeit der Entwickler mit dazu beigetragen hat, dass Apple zum profitabelsten Unternehmen der Welt wurde.

Das Feedback-System selbst als Fehler

Die Aktion sieht vor, dass teilnehmende Entwickler die Kritikpunkte an Apples Feedback-System in Form eines neuen Fehlerberichts an Apple schicken und im Anschluss daran keinerlei weitere Fehlermeldungen mehr verfassen. Bei entsprechender Akzeptanz in der Entwicklerszene könnte Apple dieses Ausbleiben der Unterstützung durchaus spüren und in Verbindung mit entsprechender Medienpräsenz vielleicht auch in der Tat zu Verbesserungen führen.

In einem Punkt spricht Johnson jedenfalls nicht nur zahlreichen Entwicklern, sondern auch Apple-Nutzern aus der Seele: „Als langjähriger Apple-Benutzer könnte ich auf die unerbittlichen jährlichen OS-Updates verzichten, und viele von uns schauen wehmütig auf die Ära von Mac OS X Snow Leopard zurück, als die Updates noch rund zwei Jahre auseinander lagen, so dass mehr Zeit für Fehlerbehebungen bleibt.“