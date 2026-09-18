Die Browser-Erweiterung des Passwort-Managers Enpass macht unter macOS 27 bei einigen Nutzern Probleme. Welcher Webbrowser verwendet wird, spielt dabei offenbar keine Rolle. Laut Anwenderberichten tritt der Fehler sowohl unter Safari als auch unter Chrome und Firefox auf.

Bei betroffenen Nutzern meldet der Browser beim Aufruf der Enpass-Erweiterung, dass er nicht mit der Enpass-App kommunizieren könne, oder weist darauf hin, dass Enpass nicht entsperrt sei. Dabei spielt es offenbar keine Rolle, ob Enpass zuvor bereits mit dem Master-Passwort entsperrt wurde.

„Enpass-App hat den Zugriff auf die Daten verweigert.“ Versionen kontrollieren

Als offiziellen Lösungsweg empfiehlt der Enpass-Support, zunächst zu überprüfen, ob die aktuelle Version 6.12.6 von Enpass installiert ist. Zusätzlich soll die verwendete Browser-Erweiterung neu installiert werden.

Wenn sich der Fehler dadurch nicht beseitigen lässt, gibt es einen weiteren Workaround. In den Enpass-Einstellungen findet sich im Bereich „Automatisches Einfügen > Browser-Authentifizierung“ die Option „Nur Browser mit verifizierter Code-Signatur autorisieren“. Wird diese Option deaktiviert, sollte die Browser-Erweiterung wieder funktionieren. Laut Anwenderberichten lässt sich die Sicherheitseinstellung anschließend zwar wieder aktivieren, ohne dass der Fehler erneut auftritt, nach einem Neustart ist der Fehler jedoch wieder da.

Enpass erlaubt lokalen WLAN-Sync

Enpass ist einer der wenigen verbliebenen Passwort-Manager, die Anwendern die Möglichkeit geben, ihre Daten selbst zu verwalten. Die Passwort-Tresore können über das lokale WLAN zwischen unterschiedlichen Geräte wie beispielsweise Mac und iPhone synchron gehalten werden. Die Möglichkeit, einen iCloud oder andere Dienste für die Online-Synchronisierung zu nutzen, steht alternativ zur Wahl.

So komfortabel Lösungen wie Apples iCloud-Passwörter oder andere Dienste sein mögen, Nutzer geben damit nicht nur ihre Daten aus der Hand, sondern machen sich je nach Umsetzung auch von der Zuverlässigkeit des externen Dienstes abhängig. Fallen Server aus oder geht der Zugriff auf das Benutzerkonto verloren, können die gespeicherten Anmeldedaten im schlimmsten Fall vorübergehend oder dauerhaft nicht mehr verfügbar sein.

Als Basisversion lässt sich Enpass mit bis zu 25 Einträgen kostenlos nutzen. Die Vollversion gibt es entweder als Abo ab 1,79 Euro im Monat oder als Drei-Jahres-Lizenz zum Preis von 51,99 Euro. Nach Ablauf kann man weiterhin auf die gespeicherten Daten zugreifen, verliert jedoch unter anderem die Möglichkeit, neue Einträge zu erstellen.