ifun.de — Apple News seit 2001. 47 124 Artikel

Erweiterung meldet Fehler

Enpass unter macOS 27: Workaround bei Problemen im Browser
Artikel auf Mastodon teilen.
7 Kommentare 7

Die Browser-Erweiterung des Passwort-Managers Enpass macht unter macOS 27 bei einigen Nutzern Probleme. Welcher Webbrowser verwendet wird, spielt dabei offenbar keine Rolle. Laut Anwenderberichten tritt der Fehler sowohl unter Safari als auch unter Chrome und Firefox auf.

Bei betroffenen Nutzern meldet der Browser beim Aufruf der Enpass-Erweiterung, dass er nicht mit der Enpass-App kommunizieren könne, oder weist darauf hin, dass Enpass nicht entsperrt sei. Dabei spielt es offenbar keine Rolle, ob Enpass zuvor bereits mit dem Master-Passwort entsperrt wurde.

Enpass Fehler 403

„Enpass-App hat den Zugriff auf die Daten verweigert.“

Versionen kontrollieren

Als offiziellen Lösungsweg empfiehlt der Enpass-Support, zunächst zu überprüfen, ob die aktuelle Version 6.12.6 von Enpass installiert ist. Zusätzlich soll die verwendete Browser-Erweiterung neu installiert werden.

Enpass Einstellungen Browser Sicherheit

Wenn sich der Fehler dadurch nicht beseitigen lässt, gibt es einen weiteren Workaround. In den Enpass-Einstellungen findet sich im Bereich „Automatisches Einfügen > Browser-Authentifizierung“ die Option „Nur Browser mit verifizierter Code-Signatur autorisieren“. Wird diese Option deaktiviert, sollte die Browser-Erweiterung wieder funktionieren. Laut Anwenderberichten lässt sich die Sicherheitseinstellung anschließend zwar wieder aktivieren, ohne dass der Fehler erneut auftritt, nach einem Neustart ist der Fehler jedoch wieder da.

Enpass erlaubt lokalen WLAN-Sync

Enpass ist einer der wenigen verbliebenen Passwort-Manager, die Anwendern die Möglichkeit geben, ihre Daten selbst zu verwalten. Die Passwort-Tresore können über das lokale WLAN zwischen unterschiedlichen Geräte wie beispielsweise Mac und iPhone synchron gehalten werden. Die Möglichkeit, einen iCloud oder andere Dienste für die Online-Synchronisierung zu nutzen, steht alternativ zur Wahl.

Enpass Wi Fi Sync Einstellungen

So komfortabel Lösungen wie Apples iCloud-Passwörter oder andere Dienste sein mögen, Nutzer geben damit nicht nur ihre Daten aus der Hand, sondern machen sich je nach Umsetzung auch von der Zuverlässigkeit des externen Dienstes abhängig. Fallen Server aus oder geht der Zugriff auf das Benutzerkonto verloren, können die gespeicherten Anmeldedaten im schlimmsten Fall vorübergehend oder dauerhaft nicht mehr verfügbar sein.

Als Basisversion lässt sich Enpass mit bis zu 25 Einträgen kostenlos nutzen. Die Vollversion gibt es entweder als Abo ab 1,79 Euro im Monat oder als Drei-Jahres-Lizenz zum Preis von 51,99 Euro. Nach Ablauf kann man weiterhin auf die gespeicherten Daten zugreifen, verliert jedoch unter anderem die Möglichkeit, neue Einträge zu erstellen.
18. Sep. 2026 um 14:30 Uhr von Chris Fehler gefunden?


    7 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.

  • Engpass macht in Safari IMMER Probleme, nicht erst jetzt.

    • Genau. Früher gab es mal einen Engpass an Rechenleistung und RAM. Deshalb gab es den Running Gag mit Safari wurde nach dem Update schneller. Aber zum Glück haben wir diese Engpässe überwunden.

  • Hat ja unter macOS 26 schon nicht vernünftig funktioniert :(

  • Bei mir hat das Installieren der Browser Add-Ons auch nichts gebracht. Ich musste erst unter „Automatisches Einfügen > Browser-Authentifizierung“ ausstellen.

    Enpass in Kombination mit der Logitech „Logi Options+“ Software erzeugt auch einen komischen Fehler und eine Meldung die ich noch nie gesehen habe:

    – (1) zeigt die Software die Meldung „Die Option ‚Sicherer Eingang‘ für Finder kann verhindern, dass ihr Gerät Ordnungsgemäß funktioniert“. Keine Ahnung was das zu bedeuten hat. Ich kann mich nicht dran erinnern unter MacOS 26 so eine Meldung gesehen zu haben. Das scheint in MacOS 27 neu zu sein.

    – (2) Ich habe eine „Logitech MX Keys“ Tastatur. Die Taste mit dem Schloss-Symbol oben rechts sperrt den Mac nur noch, wenn Enpass entsperrt ist. Sobald der Enpass Tresor gesperrt ist, verliert die Taste ihre Funktion. Die anderen Funktionstasten wie Helligkeit, Lautstärke usw. funktionieren unabhängig davon ob Enpass entsperrt ist oder nicht. Hat das Problem noch irgendwer anders?

    System:
    – MacOS 27.0
    – Enpass 6.12.6
    – Logi Options+: 2.7.970334

    Das sind alles die neusten Versionen. Naja, Early Adopter Probleme, wenn man direkt am ersten Tag das Betriebssystem upgradet ;)

  • Ist es möglich, die Passwörter aus Enpass mit einfachen mitteln nach Apple Passwort zu exportieren?
    Wenn ja, wie funktioniert das?

  • Ich hatte bisher in keinem Browser Probleme mit Enpass.
    Jetzt Läuft Enpass problemlos mit Safari, aber Chrom und Firefox funktionieren nicht.

    • Redet mit. Seid nett zueinander!

    Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

    ifun.de ist das dienstälteste europäische Onlineportal rund um Apples Lifestyle-Produkte.
    Wir informieren täglich über Aktuelles und Interessantes aus der Welt rund um iPad, iPod, Mac und sonstige Dinge, die uns gefallen.
    Insgesamt haben wir 47124 Artikel in den vergangenen 9096 Tagen veröffentlicht. Und es werden täglich mehr.     ifun.de — Love it or leave it   ·   Copyright © 2026 aketo GmbH   ·   Impressum   ·      ·   Datenschutz   ·   Safari-Push aketo GmbH Powered by SysEleven