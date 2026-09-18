ARD, ZDF und mehr: 13 neue FAST-Channels für GigaTV

Vodafone baut das Angebot an werbefinanzierten Streaming-Sendern auf GigaTV deutlich aus. Erst im vergangenen Jahr hatte der Anbieter die ersten sogenannten FAST-Channels in seine Streaming-Plattform integriert. Beim Start im Juli 2025 standen zunächst sieben dieser kostenlosen Spartensender zur Verfügung. Jetzt kommen 13 weitere Kanäle hinzu.

FAST steht für „Free Ad-Supported Streaming TV“. Die Kanäle konzentrieren sich meist auf bestimmte Themen, Genres oder einzelne Sendungen und finanzieren sich über Werbung. Für GigaTV-Nutzer entstehen durch die zusätzlichen Sender keine weiteren Kosten.

Kanäle von ARD und ZDF integriert

Zu den Neuzugängen gehören mehrere Angebote aus dem Umfeld der öffentlich-rechtlichen Sender. Mit „ARD Plus Krimi“, „ARD Plus Lindenstraße“ und „ARD Plus Zoo“ kommen drei thematisch ausgerichtete Kanäle mit Inhalten aus dem ARD-Umfeld hinzu. Zudem erweitert „ZDF kocht!“ das Angebot um einen separaten Kanal mit Kochsendungen.

Bild: Vodafone / Jochen Hainer

Ebenfalls neu sind „Spiegel TV Konflikte“ und „Top True Crime“. Weitere Neuzugänge sind die Sender „5-Minute Crafts“, „scooore“, „Landlust“, „Curiosity Now“, „Naruto“, „Marco Polo TV“, „Talk?Now!“ und „AMC Stories“. Der ebenfalls angekündigte Sender „Dating hinter Gittern“ soll zu einem späteren Zeitpunkt freigeschaltet werden.

Vodafone will mit den neuen Kanälen ein vergleichsweise breites Programmspektrum abdecken, das von Krimis über Dokumentationen und Kochsendungen bis hin zu Sportinhalten reicht.

In den Programm-Guide integriert

Die FAST-Channels sind wie reguläre Fernsehsender in GigaTV eingebunden. Im elektronischen Programmführer von GigaTV erscheinen die FAST-Channels auf eigenen Programmplätzen und lassen sich dort wie reguläre Fernsehsender auswählen.

Voraussetzung für den Empfang ist eine GigaTV Home Box oder eine GigaTV Home Sound Box. Die Sender lassen sich dort entweder über den Programmführer auswählen oder direkt über ihre jeweilige Sendernummer aufrufen.