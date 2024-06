Endlich als App: Apple will Passwortmanager anbieten

Apple soll vorhaben, im Rahmen der WWDC-Entwicklerkonferenz in der kommenden Woche einen eigenen Passwortmanager mit dem Namen “Passwords” vorzustellen, der die bislang in den Systemeinstellungen beziehungsweise in Apples Safari-Browser versteckte Passwortverwaltung an eine native Applikation übergibt.

Die neue App soll nach Angaben des Wirtschaftsnachrichten-Dienstes Bloomberg Teil der neuen Betriebssysteme sein und sowohl unter iOS 18 und iPadOS 18 als auch unter macOS 15 eingesetzt werden können. Dies wollen zumindest mit der Angelegenheit vertraute Personen in Erfahrung gebracht haben.

Konkurrenz für 1Password und Co.

Das Fehlen einer dezidierten Applikation gehört zu den größten Kritikpunkten an Apples sonst gelungener Passwortverwaltung, die Cupertino über den sogenannten iCloud-Schlüsselbund realisiert und unter allen Geräten abgleicht, die mit dem persönlichen iCloud-Konto verknüpft sind.

Der iCloud-Schlüsselbund soll auch das Fundament der neuen Universal-App sein, mit der Apple in den direkten Wettbewerb mit den Konkurrenten 1Password, EnPass oder Proton Pass treten wird.

Um Nutzern eben jener Anwendungen den Umstieg zu erleichtern, soll Apple vorhaben, eine Importfunktion anzubieten, die bereits gesicherte Einträge aus den kostenpflichtigen Konkurrenzprodukten übernehmen kann.

Auch Windows-App geplant

Nach bislang noch unbestätigten Angaben soll sich der Passwortmanager auch unter Windows nutzen lassen und damit eine plattformübergreifende Synchronisation der eigenen Passwortsammlung ermöglichen. Neben Online-Logins soll die Anwendung auch Passkeys und WLAN-Zugangsdaten verwalten.

Bis jetzt mussten Anwender, die sich bereits voll und ganz auf Apples Passwort-Verwaltung verlassen haben, ihre Zugangsdaten im Bereich „Passwörter“ der macOS-Systemeinstellungen verwalten. Hier zeigt Apple inzwischen auch kompromittierte Passwörter an, die bei Datenlecks gefunden wurden und schnellstmöglich durch ihre Benutzer geändert werden sollten.