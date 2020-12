Elon Musk: Ich wollte Tesla an Apple verkaufen

Mitten im wieder dichter werdenden Gerüchtenebel über Apples Anstrengungen, selbst mit dem Bau eines Fahrzeugs beschäftigt zu sein (am sogenannten „Projekt Titan“ soll Apple weiter aktiv arbeiten) hat Tesla-Chef Elon Musk jetzt zwei Tweets geschickt, die aufhorchen lassen.

In seinen Wortmeldungen reagiert der aus Südafrika stammende Unternehmer auf Berichte, wonach Apple die Fertigung spezieller Akku-Typen vorbereiten soll und erinnert sich an die Rückschläge während der frühen Model 3-Produktion.

During the darkest days of the Model 3 program, I reached out to Tim Cook to discuss the possibility of Apple acquiring Tesla (for 1/10 of our current value). He refused to take the meeting.

— Elon Musk (@elonmusk) December 22, 2020