Elgato Camera Hub 2.0: Viele neue Funktionen und Verbesserungen

Elgato hat die neue Version 2.0 seiner Webcam-Software Camera Hub veröffentlicht. Das Update bringt zahlreiche neue Funktionen sowie Optimierungen für eine verbesserte Leistung mit sich. Laut Elgato könnten Nutzer nun von erweiterten Farboptionen und einer verbesserten Sprachsynchronisation profitieren.

Erweiterte Farbsteuerung und Marketplace

Eine zentrale Neuerung der aktuellen Version 2.0 ist die Unterstützung von Look-Up Tables (LUTs), die eine präzise Farbanpassung ermöglichen sollen. Mit diesen Tabellen könnten Nutzer Farbfilter anwenden, die ursprünglich aus der professionellen Bild- und Videobearbeitung stammen.

LUTs ließen sich direkt über den neuen Marketplace in die Software integrieren. Dieser ermögliche eine einfache Installation von virtuellen Hintergründen und Farbprofilen per Ein-Klick-Installation.

Auch die Kamera Facecam Neo erhält eine neue Funktion: Mit der manuellen Farbtonsteuerung sollen Benutzer die Farbgenauigkeit weiter optimieren können. Dafür ist jedoch ein Firmware-Update erforderlich.

Sprachsynchronisation und Leistung

Die Sprachsynchronisationsfunktion Voice Sync unterstützt nun eine Vielzahl weiterer Sprachen, darunter Finnisch, Griechisch, Japanisch und Türkisch. Neben der erweiterten Sprachunterstützung sind auch allgemeine Verbesserungen vorgenommen worden. Dazu zählten eine stabilere Mikrofonerkennung und eine neue visuelle Anzeige, die die Anpassung der Leseposition erleichtern soll.

Die Neuerungen umfassen zudem eine verbesserte Einbindung in die Stream Deck-Plattform von Elgato. Mit einer neuen Aktion können aktive Fenster per Knopfdruck direkt in den Prompter-Modus verschoben werden. Diese Erweiterung richte sich vor allem an Nutzer, die die Software für Präsentationen und Meetings einsetzen.

Darüber hinaus hat Elgato die Leistung der Software optimiert. Das Camera Hub 2.0 startet schneller und benötigt weniger Arbeitsspeicher. Dies soll insbesondere die Nutzung auf älteren Systemen verbessern. Allerdings setzt die aktuelle Version mindestens macOS 13.3 Ventura bzw. Windows 11 voraus. Eine Nutzung unter älteren macOS-Versionen oder Windows 10 ist zwar weiterhin möglich, jedoch nicht mit voller Funktionsgarantie.