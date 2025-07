Eingriff mit Folgen: Wärmeleitpaste beim MacBook selbst erneuern

Christian Selig, Entwickler der früher populären Reddit-App Apollo, hat sein MacBook Pro (M1, Baujahr 2021) einer Wartung unterzogen, die bei Apples Notebooks eher selten Thema ist: dem Austausch der Wärmeleitpaste.

Neue Wärmeleitpaste für den M1 Pro im MacBook Pro | Bild: C. Selig

Obwohl das Gerät nach wie vor leistungsfähig war, hatte sich das Lüfterverhalten in den letzten Monaten deutlich verändert, so Selig. Während die Lüfter seines MacBooks früher kaum zu hören waren, laufen sie bei anspruchsvollen Aufgaben inzwischen hörbar laut.

Als Ursache kann hier häufig eine komplett eingetrocknete Wärmeleitpaste ausgemacht werden. Diese sorgt dafür, dass Hitze vom Prozessor effektiv an den Kühlkörper abgegeben werden kann. Altert das Material, verliert es an Leitfähigkeit. Also entschloss sich der Entwickler, die Paste selbst zu ersetzen. Mit durchwachsenem Ergebnis, wie dieser Erfahrungsbericht zeigt

Kühlerer Prozessor, beschädigte Bauteile

Der Eingriff zeigte rasch Wirkung. In einem Cinebench-Test vor dem Umbau erreichte die CPU bis zu 102 Grad Celsius, nach dem Austausch lag die Maximaltemperatur bei 96 Grad. Gleichzeitig sank die Lüfterdrehzahl deutlich: von 6.300 auf 4.700 Umdrehungen pro Minute. Die Leistung blieb nahezu unverändert, stieg sogar leicht von 12.252 auf 12.316 Punkte. Besonders auffällig war der Unterschied im Leerlauf. Während das Gerät zuvor bei rund 60 Grad lag, pendelte sich die Temperatur nach dem Umbau bei etwa 46 Grad ein.

Logic Board des M1 Pro MacBook Pro | Bild: C. Selig

Ganz ohne Komplikationen verlief die Reparatur jedoch nicht. Beim ersten Zusammenbau riss das Kabel eines Lüfters und musste durch ein Ersatzteil ersetzt werden. Beim zweiten Öffnen beschädigte sich zudem das empfindliche Kabel des Touch-ID-Sensors. Da dieser fest mit dem Logic Board gekoppelt ist, kann er nicht einfach ersetzt werden. Seitdem ist die Fingerabdruckerkennung außer Funktion, ebenso der integrierte Ein/Aus-Schalter.

Technisch erfolgreich, praktisch eingeschränkt

Trotz dieser Verluste zieht Selig ein positives Fazit. Der Eingriff hat das Lüfterverhalten spürbar verbessert und senkt die Temperatur im Alltag deutlich. Allerdings unterstreicht der Bericht auch, wie sensibel und filigran moderne MacBooks konstruiert sind. Wer hier noch keine Erfahrungen gesammelt hat, sollte einen solchen Eingriff besser einer Fachwerkstatt überlassen oder sich darauf einstellen, zusätzliches Lehrgeld zu bezahlen.

Wärmeleitpaste erneuern: So sieht der Eingriff bei älteren MacBooks aus