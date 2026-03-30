Apple wird am Mittwoch 50 Jahre alt. Das Unternehmen wurde am 1. April 1976 von Steve Jobs und Steve Wozniak gegründet. Offenbar will der mittlerweile zu einem führenden Weltkonzern aufgestiegene Anbieter bei seinen internen Jubiläumsfeierlichkeiten das Andenken an den mittlerweile verstorbenen Steve Jobs auf besondere Weise würdigen. Angeblich soll in diesem Rahmen der britische Musiker und Beatles-Frontmann Paul McCartney im Rahmen der internen Feierlichkeiten in der Firmenzentrale Apple Park auftreten.

Der für Bloomberg tätige Mark Gurman deutet McCartneys Auftritt mit den Worten an, der Headliner der Veranstaltung sei Teil der British Invasion und Steve Jobs wäre darüber begeistert gewesen.

Steve Jobs und die Beatles

Der Apple-Gründer hatte eine sehr starke Affinität zu McCartney und den Beatles. Unter anderem hatte er die Band als Vorlage für Apples Geschäftsmodell bezeichnet.

Paul McCartney will be playing Apple’s 50th anniversary. Steve Jobs was obsessed with the band and said, “My model of business is The Beatles…they balanced each other. The total was greater than sum of the parts. Great things in business are never done by one person…they are… https://t.co/giRaP6xuY3 pic.twitter.com/TQQlclhUYt — Trung Phan (@TrungTPhan) March 29, 2026

Great things in business are never done by one person … they are done by a team of people. When The Beatles were together, they did truly innovative work. When they split up, they did good work but it was never the same.

Dafür, dass es sich bei dem zu erwartenden Live-Act tatsächlich um Paul McCartney handelt, spricht, dass der Musiker gerade in Kalifornien weilt und in der vergangenen Woche zwei Konzerte in Los Angeles gegeben hat.

Beatles-Bezug hat Tradition bei Apple

Apple hat mit seiner Empathie für die britische Band schon in der Vergangenheit für Überraschungen gesorgt. So hat das Unternehmen beispielsweise im Jahr 2010 für ungläubige Blicke bei seinen jüngeren Kunden gesorgt, als mit den Worten „Morgen ist ein ganz normaler Tag. Den du nie vergessen wirst“ auf der Startseite von apple.com eine „großartige Ankündigung“ von iTunes beworben wurde. Die Auflösung war dann der Verkaufsstart der Musik der Beatles in digitaler Form über den iTunes Store. Vier Jahre später hatte Apple zum 50-jährigen Bestehen der Band einen Jubiläumskanal auf seiner damals inhaltlich noch stark eingeschränkten TV-Box Apple TV installiert.