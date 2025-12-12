Aus für Zollfreigrenze: Ab Juli mindestens 3 Euro pro Paket

Im November haben wir darüber berichtet, dass die EU das Ende der Zollfreigrenze beschlossen hat. Bislang fallen für Waren im Wert von weniger als 150 Euro bei der Einfuhr in die EU keine Abgaben an. Damit ist im Sommer kommenden Jahres Schluss. Vom 1. Juli 2026 an werden kleine Pakete mit einem Wert unter 150 Euro, die aus Nicht-EU-Staaten in die Union eingeführt werden, pauschal mit 3 Euro Zoll belegt.

Bislang konnten solche Kleinsendungen zollfrei in die EU gelangen. Nach Auffassung der Behörden hat dies jedoch zu Wettbewerbsnachteilen für europäische Händler geführt. Zudem wurden von den Verantwortlichen damit verbundene Risiken für Verbraucher, etwa in den Bereichen Produktsicherheit oder Betrug, und zusätzliche Umweltbelastungen als mit ausschlaggebend für die Entscheidung genannt. Ausschlaggebend für das Handeln war aber vor allem die Tatsache, dass die Anzahl der Auslandssendungen in den vergangenen Jahren enorm zugenommen hat.

Die neue Pauschalabgabe ist als Übergangslösung vorgesehen, bis eine umfassendere Reform greift. Laut dem Beschluss der EU soll letztendlich eine zentrale Plattform für die Abwicklung und Berechnung von Zollabgaben geschaffen werden, mit der jedoch nicht vor 2028 zu rechnen ist. Sobald die Neuregelung vollständig umgesetzt ist, sollen auch günstige Waren regulär nach den jeweiligen EU-Zollsätzen für einzelne Produktgruppen verzollt werden.

Maßnahmen gegen Paketschwemme aus China

Die Maßnahmen wurden durch das hohe Bestellaufkommen bei Anbietern wie AliExpress, Shein oder Temu befeuert. Laut der EU-Kommission hatten im vergangenen Jahr 91 Prozent aller Importsendungen mit einer Wertangabe unter 150 Euro einen chinesischen Absender. Dazu komme, dass Stichproben ergeben hätten, dass bei 65 Prozent aller in die EU geschickten kleinen Paketsendungen ein zu geringer Wert angegeben ist.

Die EU weist darauf hin, dass es sich bei der jetzt eingeführten Abgabe nicht um die mögliche zusätzliche Bearbeitungsgebühr, über die im Rahmen der laufenden Zollreform und der EU-Haushaltsplanung noch diskutiert wird. Dabei handle es sich um getrennte Vorhaben.