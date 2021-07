Einfaches HomeKit-Stimmungslicht wieder für 18 Euro erhältlich

Die HomeKit-Nachttischlampe von Meross ist in ihrer ersten Generation wieder zum Preis von 18 Euro erhältlich. Wie es scheint, will der Anbieter die erste Generation der Ambientleuchte vollends abverkaufen. Der Nachfolger ist in der Tat optisch etwas ansprechender und wird aktuell für 36 Euro angeboten.

Die erste Generation der HomeKit-Nachttischlampe von Meross muss man in der Tat als schlichtes Leuchtmittel beschreiben, an das ihr in Sachen Verarbeitung keinesfalls besondere Ansprüche stellen dürft. Zum aktuellen Aktionspreis dürfte die Leuchte im Feld der HomeKit-Produkte allerdings auch konkurrenzlos günstig sein und kann beispielsweise als dezent platziertes Stimmungslicht durchaus gute Dienste leisten. Der Hersteller sieht die Stromversorgung über einen mitgelieferten USB-Adapter vor.

Die Meross-Lampe wird über WLAN in HomeKit eingebunden und lässt sich dann zusätzlich zu den Tasten am Gerät auch per App oder Siri steuern. Die integrierten, dimmbaren LEDs erzeugen entweder warmweißes Licht oder verschiedene RGB-Farben.

Um den Aktionspreis zu erhalten, müsst ihr den Rabattcode auf der Produktseite aktivieren. An dieser Stelle wollen wir auch nochmal darauf hinweisen, dass der Hersteller seine mit HomeKit kompatible Schreibtischlampe sowie Home-Kit-Glühbirnen und einen Lightstrip im Moment mit deutlichem Preisnachlass anbietet.