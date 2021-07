Apple TV: Vorlese-App iBooks StoryTime wird eingestellt

Apple hat die Einstellung von iBooks StoryTime jetzt angekündigt und weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass die darüber erworbenen Bücher in der Bücher-App für Mac und iOS-Geräte weiterhin zur Verfügung stehen. Um die Bücher auf Apple TV anzuzeigen, soll man die Funktion Synchronisieren des Bildschirms mit Apple TV verwenden.

