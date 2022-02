Ein iPod für 2022: Mehr Speicher, mehr Akku, ein neues OS

Unter der Überschrift „Ein iPod für das Jahr 2022“ hat Ellie Huxtable einen Blogeintrag veröffentlicht, in dem die Entwicklerin auf ein ausgefalleneres Wochenendprojekt eingeht, das auch uns Lust darauf gemacht hat, den alten iPod Video mal wieder aus der Schublade zu holen.

And it’s done! An evening will spent 🥰 pic.twitter.com/8laW5muXSp — Ellie Huxtable (@ellie_huxtable) February 13, 2022

Huxtable hat hier zusammengeschrieben, was bereits nach der kleinen Foto-Meldung auf der Kurznachrichten-Plattform Twitter für Lob, hochgezogene Augenbrauen und viel Interesse gesorgt hat: Wie kann man einen alten iPod mit wenigen Handgriffen aufrüsten und so vielleicht einen Deut besser an heutige Anforderungen anpassen?

iPod Video mit SDs, Rockbox OS und neuem Case

Die Antwort, die Ellie Huxtable auf diese Frage gibt, besteht aus mehreren Teilen. Zum einen hat die Bastlerin den internen Speicher ihres iPod Video mit zwei 512 Gigabyte großen SD-Karten erweitert, die in das sogenannte iFlash-Quad-Modul gesteckt wurden, das für knapp 50 Euro beim Hersteller geordert werden kann.

Das Apple-Betriebssystem des MP3-Players hat Huxtable durch die Community-Alternative Rockbox ersetzt, das viele ifun.de-Leser noch aus alten Artikeln von 2006 kennen werden – etwa diesem hier.

Den Standard-Akku tauschte Huxtable gegen ein Modell mit deutlich mehr Kapazität und orderte dafür einen passgenauen 3000mAh-Akku bei eBay und veränderte den iPod Video anschließend auch optisch.

Ein Wochenend-Projekt mit Mehrwert

Dafür entfernte die Hardware-Hackerin sowohl den Gehäuse-Rücken als auch die klassisch weiße Gehäusefront und tauschte diese durch eine volltransparente Hülle, die den Blick auf die Innereien des MP3-Players zulässt.

Ein tolles Wochenend-Projekt, das einen vorhandenen iPod länger durchhalten lässt, das Befüllen mit neuen MP3s einfacher macht, mehr Platz bietet und am Ende eine Offline-Musik-Lösung ausspuckt, die sich gut im Handschuhfach verstauen oder auf längere Bootsfahrten mit schlechtem Empfang mitnehmen lässt. Bei Bedarf spielt dieser dann auch Doom.