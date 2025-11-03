Ein Download, viele Werkzeuge: Affinity jetzt kostenlos für macOS

Bereits in der vergangenen Woche haben wir über die umfassende Neuausrichtung der Affinity-Programme berichtet. Wer den Neustart der Kreativ-Anwendungen zur Bildbearbeitung, zum Layouten und zur Vektorzeichnung bislang übersehen hat oder noch zögert, sollte sich den rund 4 GB großen Download ruhig mal genauer anschauen.

Die neue Affinity-App vereint die vormals eigenständigen Programme Photo, Designer und Publisher in einer einzigen Anwendung, steht kostenlos zur Verfügung und ermöglicht auch ohne Zusatzabo einen leistungsfähigen Einstieg in professionelle Grafik- und Fotobearbeitung.

Die zentrale Anwendung bringt Vektor-, Layout- und Pixelwerkzeuge unter einem Dach zusammen. Zwischen den Bereichen lässt sich flexibel wechseln. Bestehende Projekte lassen sich weiterverwenden, ebenso wie importierte Photoshop-Dateien. Die App läuft flüssig unter macOS und bringt zahlreiche Werkzeuge mit, die sich für komplexe Bildmontagen, Retusche oder auch Druckvorbereitung eignen. Die iPad-Versionen sollen demnächst folgen.

Ernstzunehmender Photoshop-Ersatz für viele Anwender

Wer nach einer kostenfreien Alternative zu Photoshop sucht, findet im Affinity-Paket einen gut ausgestatteten Werkzeugkasten. Die Software bietet nicht-destruktive Bearbeitung, unterstützt RAW-Entwicklung mit Linsenprofilen und ermöglicht auch HDR- oder Fokus-Stacking. Werkzeuge wie Frequenztrennung, Liquify-Filter, präzise Auswahl- und Maskierungsfunktionen sowie eine Vielzahl von Pinselmodi erlauben professionelle Bildbearbeitung. Auch Funktionen wie Ebenenstapel, Makros und Batch-Verarbeitung sind enthalten.

KI-Werkzeuge nur im Canva-Abo

Die neuen KI-Werkzeuge stehen hingegen nur im Rahmen eines Canva-Abos zur Verfügung. Hierzu zählen unter anderem generatives Freistellen, automatische Bildbearbeitung per Texteingabe sowie Portrait-Weichzeichnung. Für viele Anwender dürfte jedoch bereits der kostenlose Funktionsumfang ausreichen.

Die neue App zeigt sich flexibel und leistungsfähig. Wer Affinity bislang nicht genutzt hat, kann die aktuelle Version risikolos ausprobieren. Der Umstieg ist niedrigschwellig, lediglich ein Canva-Account wird vorausgesetzt, für den jedoch eine E-Mail-Adresse ausreicht. Das neue Angebot richtet sich ausdrücklich auch an Nutzer ohne Canva-Abo.

Die neue Affinity-App läuft auf allen Macs ab macOS Catalina, unterstützt sowohl Intel- als auch Apple-Silicon-Prozessoren und benötigt rund 3,5 GB freien Speicher sowie mindestens 4 GB Arbeitsspeicher.