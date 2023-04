Eilentscheidung bestätigt: Porno-Alterskontrolle muss kommen

Im Ausland ansässige Anbieter von Porno-Portalen dürfen ihre Inhalte in der Bundesrepublik nicht mehr zugänglich machen, wenn diese nicht durch eine wirksame Altersprüfung der Online-Besucher vor dem Zugriff durch Minderjährige geschützt werden.

Dies hat das Verwaltungsgericht Düsseldorf jetzt entschieden und damit eine bereits im November 2021 getroffene Eilentscheidung in der Hauptsache bestätigt.

Zuvor hatte das Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen im vergangenen September bereits einen Einspruch der Betreiber zurückgewiesen.

Im konkreten Fall geht es um die Angebote Pornhub, YouPorn und MyDirtyHobby aus Zypern, die sich vor Gericht mit der Landesanstalt für Medien NRW und der Kommission für Jugendmedienschutz gestritten habe.

Die Betreiber der online Portale sind nun dazu aufgerufen Vorkehrungen zu treffen, die den Zugriff durch minderjährige ausschließen. Alternativ könnten die Anbieter deutsche Besucher auch schlicht vom Zugriff auf die Seite ausschließen. Hier bleibt abzuwarten, ob beziehungsweise welche Systeme zur Altersverifikation implementiert werden.

Zwar begrüßt die Landesanstalt für Medien NRW die Entscheidung, hat den Fall allerdings noch nicht durchgestanden. Das Verwaltungsgericht Düsseldorf hat wegen der grundsätzlichen Bedeutung der Urteile die Berufung zugelassen.

Dr. Marc Jan Eumann, Vorsitzender der Kommission für Jugendmedienschutz, hat sich in einer Stellungnahme zum Urteil geäußert und kommentiert die Entscheidung des Gerichts mit einem Verweis auf die inzwischen recht einfachen Möglichkeiten das Alter von Webseiten-Besuchern in Erfahrung zu bringen; lassen sich Alterskontrolle doch mittlerweile auch ohne das Vorzeigen des eigenen Personalausweises durchführen.

„Pornos sind kein Kinderprogramm. Für uns sind Pornos im Netz so lange kein Problem, wie Kinder und Jugendliche sie nicht sehen können. So will es die Gesetzeslage – und das aus gutem Grund: Der Konsum von Pornografie kann sowohl das Frauenbild als auch die Erwartungshaltung von Kindern und Jugendlichen an Sex und Beziehungen nachhaltig schädigen. Wir können und werden daher nicht tolerieren, dass Anbieterinnen und Anbieter deutsches Recht weiter ignorieren. Zumal es nie so einfach war, eine Alterskontrolle durchzuführen“