Smartlock (auch) ohne App: Tedee entriegelt per Link

Die Macher der Zugangslösung Tedee, ein kompaktes Smartlock mit HomeKit-Integration, haben ihr Türschloss um die Möglichkeit erweitert, dieses auch über einen schlichten Weblink zu öffnen und dürften so die Vermieter von Ferienwohnungen und Airbnb-Apartments freuen.

Für Ferienwohnung und Airbnb

Statt mit dem Tedee-Smartlock gesicherte Türen nach einem Anruf aus der Ferne zu entsperren oder sich immer wieder durch die Nutzerverwaltung zu navigieren und Gäste zur Installation einer iPhone-Applikation zu bewegen, lassen sich fortan auch Links generieren die, vom Empfänger angetippt, die Tedee-Türschlösser automatisch entriegeln.

Die Empfänger der Links benötigen weder einen Nutzer-Account bei Tedee, noch müssen diese durch den Smartlock-Eigentümer registriert werden.

Die Links werden in der Online-Oberfläche des Anbieters verwaltet und können hier auch so konfiguriert werden, dass diese nur an bestimmten Tagen oder ausschließlich in vorgegebenen Zeitfenstern genutzt werden können. Die Weblinks lassen sich anschließend per E-Mail oder Kurznachricht versenden.

Im Bundle für 429 Euro zu haben

Das Tedee-Türschloss wird einzeln für 299 Euro angeboten. Die Bridge, die benötigt wird, um aus dem Bluetooth-Schloss ein Modell mit WLAN Integration und Fernzugriff zu machen, kostet zusätzlich 109 Euro.

Schließzylinder, Bridge und Türschloss werden auch zusammen im Paket angeboten, dabei steht der Schließzylinder in zwei unterschiedlichen Größenvarianten zur Verfügung.

Tedee GO lässt auf sich warten

Zuletzt hatte Teedee im vergangenen September das so genannte Tedee GO vorgestellt, ein kompaktes HomeKit-Türschloss, das zum Einsatz direkt auf einen vorhandenen Schlüssel gesteckt wird. Das neue Modell sollte Anfang 2023 auf dem Markt kommen, lässt sich aber noch immer nicht bestellen.