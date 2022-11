Eigene E-Mail-Domain: Apple bietet keine .de-Adressen an

Falls jemand von euch die mit iCloud+ verfügbare Funktion „Eigene E-Mail-Domain“ verwendet, hinterlasst gerne eure Erfahrungsberichte in den Kommentaren. Die Meinungen hierzu gehen mittlerweile nämlich weit auseinander – ganz besonders mit Blick auf die Wirksamkeit der integrierten Spam-Filter. Apple bietet hier nämlich deutlich weniger Konfigurationsmöglichkeiten, als dies bei den klassischen Internet-Providern oder auch dedizierten Mail-Anbietern der Fall ist.

Grundsätzlich muss man damit verbunden aber vor allem auch erwähnen, dass Apple über die vergangenen Wochen hinweg zwar stetig am Leistungsumfang und dem Erscheinungsbild seiner iCloud-Angebote gefeilt hat, deutsche Domains kann man darüber aber weiterhin nicht kaufen. Von daher würden wir die im Zusammenhang mit der Möglichkeit, eine eigene E-Mail-Domain über iCloud zu nutzen, beworbene Option zum Kauf einer Domain schon beinahe als irreführend bezeichnen.

Apple kooperiert mit US-Anbietern

Ergebnis bei einem deutschen Anbieter

Wer über Apples iCloud-Angebot versucht, eine Internetadresse mit der deutschen Endung .de zu erwerben, bekommt unabhängig davon, ob diese tatsächlich verfügbar wäre oder nicht, nur Alternativen mit amerikanischen oder international gebräuchlichen Endungen angezeigt. iCloud ignoriert die Endung .de bei der Anfrage und meldet, die Adresse sei nicht verfügbar – auch dann, wenn man seine Wunschadresse bei einem deutschen Anbieter problemlos bekommen würde.

Ergebnis der gleichen Anfrage bei Apple

Die von Apple aufgelisteten Kaufoptionen werden dann auch nur in Dollar-Preisen gelistet und man wird bei Kaufinteresse an den Anbieter Cloudflare weitergeleitet. Wenn man seine eigene Domain mit Apples iCloud+ verwenden will, würden wir zumindest empfehlen, diese unabhängig von Apple bei einem deutschen Anbieter zu kaufen. Eine (inzwischen etwas angestaubte) Anleitung für die Verwendung einer .de-Domain mit iCloud+ steht beispielsweise bei IONOS bereit.

Als Pluspunkt beim Hinterlegen einer eigenen Domain in iCloud-Mail kann man vermutlich die damit verbundene „Live-Push-Option“ anführen, eigehende E-Mails können sofort angezeigt werden. Ansonsten sind die Vorteile aber eher überschaubar. Bei anderen Anbietern geführte E-Mail-Konten lassen sich in der Regel nahtlos in Apple Mail einbinden und sind inklusive der zugehörigen Domain bei den unterschiedlichsten Anbietern schon für wenige Euro im Jahr erhältlich.