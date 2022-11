Apple Music im Tesla: App zeigt sich in Ausstellungsfahrzeug

Wer CarPlay im Tesla haben will, muss sich eines ziemlich aufwändigen Workarounds bedienen, der letztendlich wohl nur eine Lösung für Nutzer darstellt, die generell ihre Freude an Hacks und Bastellösungen haben. Die Integration lässt sich über das von Michał Gapiński betreute Tesla Android Project realisieren und setzt den Einsatz von zwei Mini-Computern vom Typ Raspberry Pi voraus.

Es gibt Neuigkeiten zum Thema Apple Music im Tesla. Wie es scheint, arbeitet Tesla aktiv an einer entsprechenden Integration. Bei einem im Rahmen der Sonderausstellung „ Inside Tesla “ in Los Angeles gezeigten Tesla-Modell ist eine Apple-Music-App vorinstalliert.

Insert

You are going to send email to