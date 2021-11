eero WLAN-Router: Einfache Konfiguration und solide Leistung

Mit seinen eero-Routern hat Amazon ein WLAN-System in Programm, das sich mit sehr gutem Preis-Leistungs-Verhältnis in unserem Umfeld als klare Empfehlung erwiesen hat. Ganz besonders punkten die eeros mit der Tatsache, dass sich die Einrichtung maximal anwenderfreundlich und komfortabel per App durchführen lässt. Dies ist vielleicht nichts für Menschen, die technisch versiert sind und ihre WLAN-Umgebung möglichst flexibel und detailliert konfigurieren wollen (hier wäre ohnehin UniFi unsere erste Wahl), für Plug-and-Play ist uns in letzter Zeit allerdings nichts besseres, als das eero-System unterg

eero 6 im Detail

Leider präsentiert sich das das eero-Portfolio bei Amazon mittlerweile recht unübersichtlich, so sind neben den aktuellen Modellen eero 6 und eero Pro 6 auch deren Vorgänger noch erhältlich. Wir würden hier generell zum Kauf der aktuellen Generation raten, diese lässt sich etwa als Erweiterung übrigens problemlos auch mit den älteren Modellen kombinieren.

eero 6 oder eero Pro 6?

Die Frage, welches Modell und wie viele davon jeweils die beste Wahl sind, lässt sich nicht generell beantworten. Wenn ihr alleine oder zu zweit wohnt, und über WLAN in erster Linie ins Internet wollt (also nicht ständig große Dateimengen im Haus umherschiebt), sollte das Standardmodell eero 6 gut genügen. Der eero Pro 6 wird unserer Meinung nach erst zur Option, wenn man über eine größere Zahl aktiver Netzwerkgeräte und beispielsweise einen Gigabit-Anschluss ans Internet maximal nutzen will. Damit verbunden sei dann auch gleich erwähnt, dass der eero Pro 6 mit 130 x 140 mm eine deutlich größere Standfläche benötigt als der kompakte Standard-.eero mit seinen 62 x 100 mm.

Eine wichtige Rolle im Zusammenhang mit der Wahl des richtigen Setups spielt natürlich die Größe und Art der Wohnung. Auf dem Papier decken der kleine eero bis zu 140 Quadratmeter und das Pro-Modell bis zu 190 Quadratmeter ab. Reduziert diese Angaben einfach mal um mindestens die Hälfte, um eine stabile und leistungsfähige WLAN-Ausleuchtung zu erhalten. Hindernisse wie Wände können sich hier zusätzlich negativ auswirken. Damit verbunden kommt dann auch die Möglichkeit ins Spiel, mehrere eeros in einem Mesh-Netzwerk zu verwenden.

Plug-and-Play in wenigen Minuten

Sobald ihr größere Wohnungen mit mehreren Räumen oder auch mehreren Stockwerken ausreichend mit WLAN versorgen wollt, müsst ihr mehrere der Router kombinieren. Beim eero gelingt dies besonders einfach, da hier einmal mehr die Plug-and-Play-Aspekte der App zur Geltung kommen. Bei der Einrichtung weiterer Geräte erhaltet ihr gleich auch die nötige Unterstützung bezüglich der besten Platzierung.

Wenn ihr beispielsweise über zwei Etagen wohnt, kommt ihr um einen Router für jedes Stockwerk kaum herum. Auch in großen Wohnungen müsst ihr die Anzahl der Router erhöhen. Achtet hier aber darauf, dass der zweite eero nicht am anderen Ende der Wohnung, sondern besser Richtung Mitte stehen soll, sodass eine schnelle und stabile Verbindung zum ersten Gerät gewährleistet ist und der zweite Router dann die restlichen Flächen bespielen kann. In den meisten Fällen wird die Verbindung zwischen den eeros drahtlos erfolgen. Wer die Möglichkeit hat, hier eine Ethernet-Leitung zu verwenden, erhöht seine Netzwerkleistung spürbar.

Mesh zeigt erst bei mehreren Routern seine Stärken

Das Thema Mesh macht sich so richtig erst dann bemerkbar, wenn ihr drei oder mehr eeros im Netzwerk verwendet. Jetzt kommt nämlich die Tatsache zur Geltung, dass sich das Signal immer den besten Weg zum Haupt-Router sucht. Es gibt keine „Brücken“ mehr, deren Ausfall alle dahinter befindlichen Geräte beträfe.

Ein weiterer, spürbarer Vorteil des eero-Systems ist die Tatsache, dass alle verbundenen Router ein einzelnes Netzwerk bereitstellen. Wenn ihr durch die Wohnung lauft, muss euer Smartphone oder Notebook nicht zwischen unterschiedlichen Netzwerken springen, wie dies oft bei einfachen Repeatern der Fall ist. Das Gerät bleibt im gleichen Netz und wird jeweils von dem Router versorgt, der gerade die bestmögliche Leistung erbringen kann. Dazu gehört – sofern nötig – auch der Wechsel zwischen den Frequenzen, da die eeros 2,4 GHz und 5 GHz parallel ausstrahlen.

Dazu noch eine Anmerkung den Unterschied zwischen Standard und Pro betreffend. Beim eero Pro 6 handelt es sich um einen Triband-Router, der über einen weiteren, dritten Kanal verfügt, über den er auch mit anderen eero-Pro-Modellen kommunizieren kann, ohne dabei die auch von den Endgeräten genutzten Standardkanäle zusätzlich zu belasten.

Gastnetzwerk, HomeKit und mehr

Wir haben oben versucht, insbesondere unsicheren Nutzern einen grundsätzlichen Eindruck davon zu vermitteln, was die eero-Systeme leisten können und worin sie sich unterscheiden. Um diesen Rahmen nicht zu sprengen, lassen wir an dieser Stelle verschiedene Funktionen unter den Tisch fallen, um sie bei Gelegenheit separat abzuhandeln. So kann man über die eero-App beispielsweise getrennte Gastnetzwerke verwalten, verbundenen Geräten Profile mit zeitlichen Beschränkungen zuweisen oder auch HomeKit-Sicherheitsfunktionen aktivieren.

eero bietet auch die Möglichkeit an, ein Monatsabo mit zusätzlichen Sicherheitsfunktionen und beispielsweise Werbeblockern abzuschließen. Dies ist komplett optional und findet bei keinem unserer Setups Verwendung.

Wenn ihr euch für den Kauf eines eero entscheidet und es nicht sonderlich eilig habt, empfehlen wir stets eine der zahlreichen Sonderaktionen von Amazon zu nutzen. So finden sich auch aktuell im Rahmen der frühen Black-Friday-Angebote wieder alle eero-Modelle deutlich im Preis reduziert.