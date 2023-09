RTL+ Season Pass jetzt mit UEFA-Fußball und NFL-Football

RTL+ ist mit einer neuen Season-Pass-Aktion am Start, die sich nicht wie früher nur an Fußballfans, sondern gleichermaßen auch an Nutzer richtet, die sich für American Football erwärmen können. Neben der UEFA Europa League und UEFA Conference League sind hier jetzt auch Begegnungen der amerikanischen Football-Liga NFL mit im Paket.

Der RTL+ Sport Season Pass wird mit zehn Monaten Laufzeit zum Pauschalpreis von 44,90 Euro angeboten. Beim gewöhnlichen Monatsabo wären hier 69,90 Euro fällig. Damit verbunden muss man aber darauf achten, dass der Season Pass nach Ablauf automatisch zum Monatspreis von 6,99 Euro verlängert wird, wenn man nicht mit einer Frist von 30 Tagen zum Laufzeitende kündigt.

Im Rahmen des Angebots kann man dann zum Monatspreis von 4,49 Euro die gesamte Saison der UEFA Europa League und UEFA Conference League mitverfolgen und an jedem Spieltag alle Partien mit deutscher Beteiligung sowie ausgewählte Highlight-Begegnungen aus beiden Wettbewerben live in Einzelspielen und als Konferenz verfolgen.

NFL-Spiele zum Teil exklusiv

Neu im Paket gibt es bei RTL+ in dieser Saison jeden Sonntag bis zu drei Spiele der American-Football-Liga NFL live zu sehen, wovon eines exklusiv auf RTL+ übertragen wird. Die NFL-Übertragungen beginnen am Sonntag, dem 10. September mit den auch im Free-TV verfügbaren Begegnungen zwischen den Cleveland Browns und den Cincinnati Bengals sowie den Los Angeles Chargers und den Miami Dolphins. Dazu gibt es die exklusiv nur auf RTL+ übertragene Partie zwischen den Atlanta Falcons und den Carolina Panthers. Ähnlich wie die Fußball Bundesliga ist übrigens auch die NFL stark zerrissen. Wer an Sonntag lieber die Steelers gegen die 49ers sehen will, muss über ein Abo bei DAZN verfügen.

Zusätzlich zu den oben genannten Sportübertragungen haben Abonnenten des RTL+ Season Pass über die Laufzeit hinweg auch Zugriff auf alle sonstigen Inhalte und Funktionen von RTL+ Premium. Das Angebot lässt sich über die RTL+-App und alternativ unter anderem auch im Webbrowser nutzen sowie über AirPlay auf den kompatible Fernseher streamen. Die Aktion richtet sich an Neukunden und wiederkehrende Kunden.