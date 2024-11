SwitchBot: Neue Matter-Relaisschalter für Unterputzdosen

SwitchBot hat jetzt zwei für den Einbau in Unterputzdosen geeignete Relaisschalter im Programm, die mit Matter kompatibel sind und sich somit auch in Smarthome-Systeme wie Apple Home oder Amazon Alexa einbinden lassen. Die beiden Geräte sind ab sofort verfügbar und werden bei Amazon zum Start mit deutlichem Preisnachlass angeboten:

Beim SwitchBot Relaisschalter 1PM handelt es sich um die vielseitiger verwendbare Variante, die zusätzlich über eine Funktion zur Leistungsmessung und die Möglichkeit zur Reihenschaltung verfügt. Der Relaisschalter 1 ist dem Hersteller zufolge für einfachere Installationen mit einem potenzialfreien Kontakt geeignet und beispielsweise auch mit Niederspannungsgeräten wie Garagentoren und Türklingeln kompatibel.

Passt zusätzlich in eine Unterputzdose

Beide Schalter sind mit einer Größe von 42 x 36 x 16 Millimetern so konzipiert, dass sie auch hinter einem vorhandenen klassischen Schalter in einer Unterputzdose platziert werden können und diesen so zusätzlich in Smarthome-Systeme integrieren können.

Wenn man bereits Bluetooth-Geräte aus dem SwitchBot-Universum in Verwendung hat, darf man sich zudem über die Repeater-Funktionalität der neuen Relaisschalter freuen. Ein eigenständiger Hub des Herstellers ist zwar weiterhin erforderlich, die neuen Module können allerdings als Verstärker für bis zu zehn Bluetooth-Geräte von SwitchBot dienen. Zudem ermöglichen die Schalter die Einbindung von bis zu zwei SwitchBot-Geräten in Matter-Netzwerke.

Bei der Integration über Matter kommunizieren die neuen Relaisschalter über WLAN. Ein so erweiterter klassischer Lichtschalter erscheint dann als „smarter“ Lichtschalter in der Home-App und kann dann wahlweise per App, Sprachbefehl oder manuell betätigt werden. Die Stromverbindung und damit die Verfügbarkeit im Smarthome-System bleibt durch das verbundene Relais unabhängig von der Stellung des eigentlichen Wandschalters dauerhaft erhalten.