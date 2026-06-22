EcoFlow: Neue Speicher, KI-Steuerung und OASIS 3.0

EcoFlow hat auf seinem europäischen Produktlaunch in München mehrere Neuerungen für private Nutzer vorgestellt. Im Mittelpunkt stehen eine neue Generation der Energiemanagement-Plattform OASIS, zusätzliche Speicherlösungen für Balkonkraftwerke und Photovoltaikanlagen sowie ein KI-gestützter Assistent, der die Steuerung des eigenen Energiesystems vereinfachen soll.

Damit baut das Unternehmen sein Angebot für Haushalte weiter aus. Während EcoFlow ursprünglich vor allem mit mobilen Powerstations bekannt wurde, rücken inzwischen fest installierte Speicherlösungen und die intelligente Vernetzung verschiedener Energiekomponenten stärker in den Fokus.

OASIS 3.0 soll Stromverbrauch automatisch steuern

Herzstück der Ankündigungen ist die neue Plattform OASIS 3.0. Das System überwacht Strompreise, Wetterdaten, den Energieverbrauch im Haushalt und den Ladezustand angeschlossener Speicher. Auf Basis dieser Informationen sollen Lade- und Entladevorgänge automatisch optimiert werden.

Neu ist außerdem der Sprachassistent EcoBot. Dieser soll die Bedienung vereinfachen und Nutzern ermöglichen, Einstellungen per natürlicher Sprache vorzunehmen. Statt Zeitpläne und Automationen manuell anzulegen, können Fragen zum Energieverbrauch gestellt oder Anpassungen direkt per Sprache vorgenommen werden.

Der Ansatz folgt einem Trend, der sich bereits seit einiger Zeit abzeichnet. Während Heimspeicher zunächst vor allem als zusätzliche Batterie für PV-Anlagen dienten, entwickeln sie sich zunehmend zu zentralen Steuerungsinstanzen für den gesamten Haushalt. Besonders bei dynamischen Stromtarifen gewinnt die automatische Optimierung an Bedeutung.

Mehr Speicher für Balkonkraftwerke

Auch die Hardware-Seite wurde ausgebaut. Mit der neuen STREAM-2-Serie erweitert EcoFlow sein Angebot für Balkonkraftwerke und kleinere Solaranlagen. Die Produktfamilie umfasst verschiedene Speicherlösungen sowie Erweiterungsbatterien mit drei beziehungsweise fünf Kilowattstunden Kapazität.

Nach Angaben des Herstellers lassen sich die Systeme flexibel ausbauen und schrittweise an steigende Anforderungen anpassen. Nutzer können damit zunächst mit einer kleinen Installation starten und später zusätzliche Speicherkapazität ergänzen.

Für größere Photovoltaikanlagen ist die OCEAN-2-Serie vorgesehen. Neu vorgestellt wurde hier insbesondere eine Batterie mit acht Kilowattstunden Kapazität. Diese soll sich auch mit bestehenden PowerOcean-Systemen kombinieren lassen und damit eine nachträgliche Erweiterung vorhandener Installationen ermöglichen.

Interessant ist zudem die stärkere Einbindung in bestehende Smart-Home-Umgebungen. Laut EcoFlow unterstützt die Plattform mehr als 500 dynamische Stromtarife und die Anbindung zahlreicher Smart-Home-Komponenten. Dadurch können Speicher, Solaranlage, Elektroauto und ausgewählte Haushaltsgeräte über eine gemeinsame Oberfläche verwaltet werden.

Alle Neuerungen dürften noch im Laufe des Nachmittags auf der offiziellen Ecoflow-Webseite auftauchen und werden im Rahmen der Intersolar Europe 2026 vom 23. bis 25. Juni auf der Messe München präsentiert.

