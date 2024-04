EcoFlow erweitert sein Lineup um solargestützte Heizungslösungen

EcoFlow baut sein Produktportfolio im Solarbereich weiter aus. Das Unternehmen nimmt jetzt auch Heizlösungen ins Programm und hat eine eigene Wärmepumpe sowie einen Heizstab zur Warmwasserbereitung mithilfe von Solarenergie vorgestellt. Beide Produkte sollen sich nahtlos in das App-gesteuerte Gesamtsystem von EcoFlow integrieren.

Wärmepumpe PowerHeat

Mit PowerHeat wird voraussichtlich ab Juni die erste Wärmepumpe von EcoFlow erhältlich sein. Die Luft-Wasser Wärmepumpe zielt auf den Einsatz in Privathaushalten und wird die der Umgebungsluft entzogene Wärme in wasserbasierte Heizsysteme einbringen. EcoFlow betont, dass dabei das auf Propangas basierende und umweltfreundliche Kältemittel R290 zum Einsatz kommt. Die Wärmepumpe von EcoFlow wird in Varianten mit einer Maximalleistung 3.500 Watt, 6.000 Watt oder 9.000 Watt erhältlich sein.

Smarter Heizstab PowerGlow

Als Alternative zu der mit in der Regel hohen Investitionen verbundenen Anschaffung einer Wärmepumpe hat EcoFlow zudem den intelligenten Heizstab PowerGlow vorgestellt. Dieser soll eine erschwingliche Einstiegslösung für all jene Nutzer darstellen, die Solarenergie auch im Heizbereich dazu nutzen wollen, ihre Energiekosten zu senken. Der Heizstab wird in vorhandene Warmwasserspeicher eingesetzt und ist mit allen klassischen Haus-Solaranlagen kompatibel. Dank seiner smarten Funktionen soll er die Nutzung der Solarenergie dahingehend optimieren, dass nicht anderweitig genutzte Überschüsse zur Produktion von Warmwasser verwendet werden. Der Heizstab PowerGlow wird dem Hersteller zufolge bereits im nächsten Monat in zwei unterschiedichen Leistungsstufen in den Handel kommen.

Die neuen Heizlösungen erweitern das bislang vorrangig aus Produkten zur Erzeugung und Speicherung von Solarstrom bestehende Programm von EcoFlow. Der Hersteller wurde in unseren Kreisen vor allem durch seine Powerstations und Balkonkraftwerke bekannt. Im vergangenen Jahr hat EcoFlow sein Produktangebot dann auch um die Heimspeicherlösung PowerOcean erweitert.