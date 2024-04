Logi Options+ ermöglicht ChatGPT-Aufruf mittels Maustaste

Künstliche Intelligenz ist überall, und jetzt auch in den Computermäusen und Tastaturen von Logitech integriert. Der sogenannte Logi AI Prompter integriert ChatGPT direkt in die Bedienungsoptionen der verschiedenen Eingabegeräte des Herstellers.

Die Funktionserweiterung kommt mit der neu verfügbaren Version 1.70.551909 der Personalisierungs-App Logi Options+. Die Anwendung ist insbesondere in Verbindung mit den verschiedenen Logitech-Mäusen unbedingt empfehlenswert, damit lässt sich nicht nur die Geschwindigkeit von Mauszeiger und Scroll-Rädern, sondern auch die Funktion der einzelnen Tasten detailliert an die persönliche Arbeitsweise anpassen.

Tastenbelegung frei konfigurierbar

Ganz neu lässt sich hier nun auch die KI-Funktion von Logitech auf eine der Maustasten legen. Hierzu muss allerdings angemerkt werden, dass die Benutzeroberfläche des Logi AI Prompter bislang nur in einer englischen Version zur Verfügung steht. Das auf diesem Weg aktivierte ChatGPT kann allerdings sehr wohl auch in deutscher Sprache interagieren. Ein Benutzerkonto bei dem KI-Dienstleister wird für die Funktion vorausgesetzt.

Aktuell stellt der Logi AI Prompter vier verschiedene ChatGPT-Funktionen zum Schnellaufruf bereit. „Rephrase“ formuliert Texteingaben um, „Summarise“ schreibt eine Zusammenfassung, „Reply“ erzeugt Antworten auf eingegebene Fragen und „Create Email“ unterstützt beim Verfassen von E-Mails.

Die Funktion soll jederzeit den kontextunabhängigen Zugriff auf ChatGPT ermöglichen und die durch künstliche Intelligenz unterstützte Arbeit auf diese Weise erleichtern.

Logi-Maus als AI-Edition – aber nicht in Deutschland

Logitech hat gemeinsam mit der Einführung der neuen Funktion auch eine passende Hardware-Sonderedition an den Start gebracht. Die „Signature AI Edition M750“ wird als limitierte Edition allerdings nur in den USA und in Großbritannien angeboten. Die Maus kommt mit einer anpassbaren Taste, die zum Auslösen des Logi AI Prompt Builders vorkonfiguriert ist.