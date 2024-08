EcoFLow Delta Pro 3 kommt im September nach Deutschland

Die EcoFlow Delta Pro 3 ist schon seit dem Frühsommer in den USA erhältlich. Jetzt hat der Anbieter die neue Generation seiner PowerStation auch für Deutschland angekündigt. Hierzulande soll der Verkaufsstart im September erfolgen.

Ihre Kapazität von 4.096 Wattstunden macht die Delta Pro 3 zu einem Schwergewicht unter den PowerStations. Damit sich die gut 50 Kilogramm einigermaßen gut bewegen lassen, hat der Hersteller das Gerät mit Transportrollen ausgestattet. Keinesfalls handelt es sich hierbei um eine PowerStation, die ihr mal eben kurz im Auto mitnehmt oder eine Treppe höher tragt.

Dafür macht die Delta Pro 3 in Sachen Leistung einem Akku für fest verbaute Solarsysteme Konkurrenz. Die Kapazität lässt sich mithilfe von auf die Delta Pro 3 abgestimmten Zusatzbatterien auf bis zu 48 kWh erweitern. Die gespeicherte Leistung lässt sich dann unter anderem über vier Schuko-Steckdosen und Anschlüssen für USB-C und USB-A entnehmen. Die maximale Ausgangsleistung beträgt insgesamt 4.000 Watt sowie kurzzeitig im „Surge-Modus“ bis zu 8.000 Watt.

Aufladen kann man die EcoFlow Delta Pro 3 nicht nur an der Steckdose, sondern auch mithilfe von verbundenen Solarpanels mit maximal 2.600 Watt Leistung sowie über ein im Lieferumfang enthaltenes Autoladegerät.

Dank „X-Quiet-Technologie“ flüsterleise

In Anbetracht der hohen Gesamtleistung der Delta Pro 3 ist die Lautstärke beim Betrieb durchaus ein Thema. EcoFlow hat die Kritik von Powerstation-Nutzern zur Kenntnis genommen, die sich zum Teil auch schon bei kleineren Geräten über aufheulende Lüfter ärgern. Die Delta Pro 3 setzt auf eine eigens entwickelte „X-Quiet-Technologie“ und der Hersteller verspricht, dass das Gerät im normalen Betrieb die Grenze von 30 dB nicht überschreitet, was in etwa flüsternden Personen entspricht.

Was die Delta Pro 3 in Deutschland kostet, hat EcoFlow bislang noch nicht kommuniziert. In den USA werden für das Gerät regulär 3.699 Dollar fällig, was auf einen Preispunkt von rund 4.000 Euro deutet.