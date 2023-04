Tarifumbau bei mailbox.org: Mail-Tarife werden eingestellt

Die Alttarife wurden im Laufe der vergangenen sieben Jahre unverändert angeboten und sollen sich auch zukünftig erst mal noch ohne Einschränkungen nutzen lassen. Was mit Bestandskunden geschieht, die über große Guthabenvorräte verfügen und damit auch in den kommenden Monaten nicht in einen der neuen Tarife wechseln wollen, wurde nach Angaben des Mailbox-Teams noch nicht entschieden. Allerdings läuft im Support-Bereich bereits die entsprechende Diskussion .

Grundsätzlich empfehlen die Anbieter zufriedenen Kunden den Wechsel in den LIGHT-, STANDARD- oder PREMIUM-Tarif und hat die Wechsel-Modalitäten in den hier veröffentlichen FAQ zur Tarifumstellung zusammengefasst.

Fortan will man bei mailbox.org nur noch die modernen Tarif-Angebote aus LIGHT, STANDARD und PREMIUM anbieten und empfiehlt Anwendern aus den Alt-Tarifen in die neuen Monatsabonnements zu wechseln. Wer den Wechsel bis zum 25. Mai vornimmt, der darf sich über eine Gutschrift zwei Monatsbeiträgen freuen.

