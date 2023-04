Verkaufsstart: Ecovacs GOAT G1 und Eufy MACH V1 (ohne Ultra)

Es gibt Neuigkeiten zu zwei Hardware-Produkten, die auf ifun.de bereits mit eigenen Einträgen vertreten sind. Zum einen wird der Anker-Tochter Eufy ihren Akku-Wischmopp in wenigen Tagen auch in einer günstigeren Variante ohne integrierte Dampfreinigung anbieten. Zum anderen startet mit dem Ecovacs GOAT G1 heute der im vergangenen Monat angekündigte Mähroboter ohne Begrenzungsdraht in den deutschen Markt.

Ecovacs GOAT G1

Über die Alleinstellungsmerkmale des GOAT G1 haben wir diesen Eintrag geschrieben und sind momentan dabei uns genauer mit dem jüngsten Neuzugang im Roboter-Portfolio des vor allem von seinen Akkuataubsaugern bekannten Herstellers Ecovacs zu beschäftigen.

Das 23 Kilogramm schwere Kleingarten-Gadget ist ab sofort zum Verkaufspreis von 1599 Euro im Handel erhältlich und kümmert sich um das Zurückschneiden der Bodenbepflanzung in Gärten mit einer Größe von bis zu 1600 Quadratmetern.

Ecovacs GOAT G1: Smarter Mähroboter ohne Begrenzungsdraht

Anders als fast alle anderen der am Markt erhältlichen Konkurrenten kann der GOAT G1 auf Begrenzungsdrähte verzichten und ist in der Lage, den abzufahrenden Grundriss über die App des Anbieters und so genannte Beacons zu überblicken. Sobald wir uns eine qualifizierte Meinung zum GOAT G1 gebildet haben, melden wir uns noch mal.

Eufy MACH V1

Eufy stellt seinem 799Euro teuren Akku-Wischmob, dem hier ausführlich besprochenen MACH V1 Ultra, ein etwas günstigeres Modell zur Seite, das auf die Dampffunktion des Originals verzichtet.

Der preiswerte Wischmob MACH V1 unterscheidet sich ansonsten nur marginal vom Familien-Reiniger, kann verschüttete Flüssigkeiten aufsaugen, unterschiedliche Bodenbeläge feucht reinigen und soll auch angetrocknete Schmutzstellen souverän entfernen.

MACH V1 Ultra ausprobiert: Nasswischen für Nerds (und Eltern)

Ob der MACH V1 ohne die Dampffunktion jedoch genauso praktisch eingesetzt werden kann wie der MACH V1 Ultra wollen wir bezweifeln.

Haben wir doch die Erfahrung gemacht, dass vor allem die Dampffunktion dafür sorgt, dass der Wischmob auch ältere Verschmutzungen vollständig unter Kontrolle bringen kann, ohne dass man als Anwender hier zu einem gesonderten Lappen greifen muss. Der preiswerte Wischmob MACH V1 startet am 10. April für 599 Euro in den Markt.