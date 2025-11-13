Black Friday Woche bei Amazon: Erste Deals online, Start am Donnerstag

Amazon startet mit der Black Friday Woche am 20. November eine neue Rabattphase, die bis zum 1. Dezember läuft. Die Aktion umfasst reduzierte Produkte aus vielen Kategorien. Dazu gehören Haushaltswaren, Pflegeprodukte, Spielsachen, Technikartikel und saisonale Kleidung.

Auch Eigenmarken von Amazon werden günstiger angeboten. Kunden mit Prime erhalten den Versand in der schnelleren Variante ohne zusätzliche Kosten. Erste Angebote sind bereits live.

Audible-Aktion zum Start

Zu den Schwerpunkten der Black Friday Woche zählen Kosmetikangebote sowie reduzierte Kleidungs und Fitnessartikel für die kältere Jahreszeit. Für ausgewählte Winterprodukte gilt zeitweise ein zusätzlicher Nachlass ab einem bestimmten Einkaufswert.

Aber auch digitale Angebote gehören zum Programm. Dazu gehört ein zeitlich begrenztes Audible-Angebot, das drei Monate zum Preis von knapp einem Euro pro Monat umfasst und zusätzlich ein 15-Euro-Audible-Guthaben bereithält. Ob auch Rückkehrer von der Aktion profitieren können, dürfte wieder vom eigenen Aboverlauf abhängen und muss individuell geprüft werden.

Neue Inhalte bei Prime Video

Parallel zum Verkaufszeitraum plant Amazon ein erweitertes Unterhaltungsangebot. Am Black Friday selbst überträgt Prime Video mehrere Sportereignisse, die ohne Abo angesehen werden können. Gezeigt werden Golf, American Football und Basketball. Anfang Dezember ergänzt Amazon Prime Video dann um den neuen Familien-Weihnachtsfilm „Oh. What. Fun.“ mit Michelle Pfeiffer.

Digitale Einkaufshilfen

Amazon setzt zudem auf neue Werkzeuge, die den Geschenkekauf vereinfachen sollen. In der Amazon-App soll der digitale Assistent Rufus individuelle Geschenkideen und reduzierte Artikel vorschlagen.

Für den Versand stehen im Rahmen der Black Friday Woche mehrere Optionen bereit. Dazu gehören die Zustellung am selben Tag in vielen Städten, die Lieferung nach Hause sowie die Abholung an Paketstationen.