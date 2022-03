eBay und Klarna kooperieren: „Kauf auf Rechnung“ und „Ratenkauf“

Das Klarna-Angebot „Kauf auf Rechnung“ verspricht zusätzlichen Käuferschutz, da bis zum Fälligkeitstermin der Rechnung, den Klarna in der Regel 14 bzw. 30 Tage nach dem Kauf setzt, die Möglichkeit besteht in der Klarna-App die Funktion „Problem melden“ zu nutzen. Wird von dieser Funktion Gebrauch gemacht, pausiert Klarna die Rechnung, bis der Konflikt mit dem Verkäufer beigelegt wurde.

Die beiden neuen Bezahloptionen werden die schon vorhandene Möglichkeit, Klarna zum Abwickeln von Sofortüberweisungen zu nutzen, ergänzen und fortan bei jedem eBay-Kauf zur Auswahl angeboten. Allerdings will eBay den Rollout der neuen Optionen schrittweise angehen. In einem ersten Schritt sollen nur ausgewählte Händler die Klarna-Optionen anbieten dürfen, die breite Verfügbarkeit soll dann erst später im Laufe des Jahres gegeben sein.

