Neu in macOS 12.3 Monterey: Musik.app ohne Apple Music

Das neue Feature von macOS 12.3 Monterey liefert nun nach, was auf iPhone und iPad schon länger über die Systemeinschränkungen angepasst werden konnte. Ebenfalls neue in macOS 12.3 Monterey ist die Möglichkeit, der Musikwiedergabe mit 3D-Audio. Dies setzt allerdings voraus, dass die Wiedergabe der der Musik.app nicht über die System-Lautsprecher, sondern über verbundene AirPods Pro oder AirPods der 3. Generation ausgegeben wird.

Apples Entscheidung, keine eigenständigen Applikationen für den Zugriff auf den hauseigenen Streaming-Dienst anzubieten, sondern diesen direkt in iTunes bzw. in die Musik.app zu integrieren, wurde seit dem Debüt des Spotify-Konkurrenten immer wieder kritisiert. Abgesehen von der Bildschirmfüllenden Reklame für Apple Music, sorgt die duale Verwaltung der persönlichen Musikbibliothek und der favoritiesierten Streaming-Titel auch bei langjährigen iTunes-Nutzern nach wie vor für Verwirrungen.

