E-Mail-App Spark: Neue Version sorgt für Verwirrung und Diskussionen

Bestandskunden sollten die Anwendung den Entwicklern zufolge aber mit allen vorhandenen Funktionen ohne zusätzliche Kosten weiter verwenden können. Doch sehen diese seit dem Update auf manchen Geräten nun den Hinweis „Sent with Spark“ unter neu verfassten E-Mails, was eigentlich nur bei Nutzung der kostenlosen Variante der Fall sein sollte. Dem Kundendienst von Spark zufolge ist dies allerdings nicht beabsichtigt. Man habe aktuell noch technische Probleme und die Entwickler der App seien dabei, den Fehler zu beheben.

Doch das nur am Rande. Im Anschluss an die gestrige Neuveröffentlichung ist eine rege Diskussion hinsichtlich des neuen Preismodells aufgekommen. Die Entwickler der App haben vom Einmalkauf auf ein Abonnement für die Vollversion umgestellt und für die Nutzung der App werden nun pauschal wahlweise 7,99 Euro im Monat oder 69,99 Euro im Jahr fällig. Alternativ bleibt weiterhin die Möglichkeit zur kostenlosen Nutzung, die damit verbundenen Einschränkungen seht hier hier im Vergleich .

