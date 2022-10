Netatmo Raumluftsensor Pro zielt auf Schulen und Behörden

Bei den erfassten Werten handelt es sich um die aktuelle Temperatur, Luftqualität, Luftfeuchtigkeit und den Geräuschpegel im Raum. Die damit verbundenen konkreten Neuerungen sind wohl in erster Linie softwareseitig zu finden. So bietet Netatmo in Verbindung mit der Firmenkunde-Version seines Raumluftsensors als zentrale Software eine „Gebäudemanagementlösung“, mit deren Hilfe sich die Sensoren erfassen und konfigurieren sowie die Messwerte abrufen lassen. Das Netatmo-Software-Tool ist dabei von der Anzahl der konfigurierbaren Räume nicht limitiert und somit auch für die vom Hersteller genannten größeren Anwendungszenarien geeignet.

Insert

You are going to send email to