Zattoo mit personalisierter Startseite auf Smart-TVs und Streaming-Geräten

Der Umfang der auf der Startseite angebotenen Inhalte hängt dabei vom aktiven Abonnement des Nutzers ab. Zattoo lässt sich in stark eingeschränktem Umfang auch kostenlos nutzen und bietet seinen erweiterten Funktionsumfang als Premium-Abo für 9,99 Euro pro Monat und als Ultimate-Abo für 13,99 Euro pro Monat an. Neben dem „TV-Empfang“ teilweise in HD-Qualität sind hier auch Funktionen wie ein Online-Videorekorder und On-Demand-Nutzung inklusive.

Zattoo-Nutzer haben über die neue Startseite auch die Möglichkeit, schnell und einfach auf eigene Aufnahmen zuzugreifen die Wiedergabe von unterbrochenen Sendungen an der gleichen Stelle fortzusetzen, an der sie im Live-TV aufgehört haben. Diese Funktion steht auch geräteübergreifend zur Verfügung.

Der Streamingdienst Zattoo will das Videoerlebnis seiner Kunden auf Smart-TVs und Streaming-Geräten verbessern. Eine neue Startseite will einen schnelleren Einsteig und ein persönlicheres Nutzererlebnis vermitteln.

