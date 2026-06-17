„E-Mail-Adresse verbergen“: Apple erleichtert mögliche Sperren

Apple wird die von seinen Datenschutzfunktionen erzeugten E-Mail-Adressen künftig unter einer gemeinsamen Domain ausgeben. Wie das Unternehmen in einer Entwickler-Mitteilung ankündigt, sollen sowohl die Alias-Adressen von „Mit Apple anmelden“ als auch die iCloud+-Funktion „E-Mail-Adresse verbergen“ künftig die Endung @private.icloud.com nutzen.

Für Nutzer ändert sich zunächst wenig. Bereits angelegte Adressen bleiben aktiv und leiten eingehende Nachrichten weiterhin an das hinterlegte Postfach weiter. Entwickler und Betreiber von Online-Diensten müssen ihre Systeme jedoch anpassen, damit neue Adressen auf der künftigen Domain akzeptiert werden.

Zwei Datenschutzfunktionen betroffen

Bislang verwendete Apple unterschiedliche Domains. Bei „Mit Apple anmelden“ kamen Adressen mit der Endung @privaterelay.appleid.com zum Einsatz. Die Funktion „E-Mail-Adresse verbergen“ erzeugte dagegen Alias-Adressen auf Basis von @icloud.com.

Beide Dienste verfolgen ein ähnliches Ziel: Nutzer sollen sich bei Apps, Webseiten oder Newslettern registrieren können, ohne ihre tatsächliche E-Mail-Adresse preiszugeben. Apple übernimmt die Weiterleitung eingehender Nachrichten an das echte Postfach.

Die Funktion „E-Mail-Adresse verbergen“ wurde 2021 als Teil von iCloud+ eingeführt. Damals beschrieb Apple den Dienst als Möglichkeit, persönliche E-Mail-Adressen hinter zufälligen Weiterleitungen zu verbergen. Später wurde die Funktion schrittweise ausgebaut und sollte zeitweise sogar stärker in Anwendungen von Drittanbietern integriert werden.

Kritiker befürchten einfachere Sperren

Während Apple die Umstellung als technische Vereinheitlichung darstellt, wird die Entscheidung bereits kritisch diskutiert. Der Einwand: Wenn künftig alle anonymisierten Apple-Adressen an einer klar erkennbaren Domain hängen, könnten Betreiber von Webseiten oder Online-Diensten diese deutlich einfacher blockieren.

iCloud E-Mail-Adresse verbergen: Per Plugin auch in Chrome und Firefox

Bislang wurden die mit „E-Mail-Adresse verbergen“ erzeugten Alias-Adressen auf der regulären Domain @icloud.com ausgegeben. Für Betreiber von Webseiten war daher kaum erkennbar, ob es sich um eine gewöhnliche iCloud-Adresse oder um eine von Apple erzeugte Weiterleitungsadresse handelte. Eine pauschale Sperre hätte auch reguläre iCloud-Nutzer getroffen.

Für Apple steht die Änderung vor allem im Zeichen einer vereinfachten Infrastruktur. Für Nutzer der Datenschutzfunktionen wird sich erst in den kommenden Monaten zeigen, ob die neue Einheitlichkeit tatsächlich Folgen im Alltag hat. Übrigens: Noch lassen sich reguläre @icloud.com-Adressen auf Vorrat erstellen.

