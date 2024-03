Dualmonitor-Betrieb per Update auch für das MacBook Pro mit 14 Zoll

Die gestern neu vorgestellten Modelle des MacBook Air verstehen sich nun erstmals auf den gleichzeitigen Betrieb von zwei externen Monitoren. Ein Feature, das aus dem in Modellvarianten mit 13- und 15 Zoll-Display erhältlichen Notebook auch einen hervorragenden Kandidaten für den Büroschreibtisch macht.

Hier kann das MacBook Air im zugeklappten Zustand zukünftig zwei Monitore mit einem eigenständigen Videosignal versorgen und bietet sich damit als in vielen Fällen vollkommen ausreichende Lösung für bereits mit zusätzlichem Trackpad, zweiter Tastatur und Stromversorgung ausgestatteten Arbeitsplätze an.

MacBook Pro mit 14 Zoll wird aufgewertet

Die neue Funktion wird durch den nun verbauten M3-Chip in den neuen MacBook Air Modellen ermöglicht. Dieser ist jedoch auch in dem MacBook Pro mit 14 Zoll verbaut, das bereits im vergangenen Oktober in den Markt eingeführt wurde. Entsprechend liegt die Frage auf der Hand: Kann fortan auch das teurere MacBook Pro mit zwei Monitoren verbunden werden?

MacBook Pro 2023: Mit M3, deutlich günstiger und in Space Black

Die Antwort hier lautet: Ja! Wie Apple gegenüber amerikanischen Medienvertretern eingeräumt hat, wird der Konzern ein Softwareupdate zur Verfügung stellen, das auch dem 14 Zoll großen MacBook Pro die Nutzung von zwei externen Monitoren ermöglichen wird. Voraussetzungen auch hier: Das Gerät muss im geschlossenen Zustand, im so genannten Clamshell-Mode, betrieben werden.

Die Nutzung von mehreren Monitoren war bislang den leistungsstärkeren Varianten der Apple-Prozessoren vorbehalten. Nun können also auch Anwender, die sich nicht für Modellvarianten mit Max und Ultra entscheiden, von der dualen Monitorunterstützung profitieren.

System-Updates noch heute Abend?

Wann genau Apple das Softwareupdate für das MacBook Pro zur Verfügung stellen wird, ist noch unklar. Mit etwas Glück könnte bereits das Systemupdate auf macOS 14.4 die entsprechende Option nachrüsten.

Es gilt als wahrscheinlich, dass Apple mehrere Softwareaktualisierungen für Mac, iPad und iPhone bereits heute Abend zum Download zur Verfügung stellt. Erst gestern hatte der Konzern die letzten Release-Kandidaten unter den registrierten Entwicklern verteilt.