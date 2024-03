Baseus PowerCombo Cube: Neuer Ladewürfel mit 3x Schuko, 4x USB

Seit etwas über einem Jahr bekommen herkömmliche Mehrfachsteckdosen zunehmend Konkurrenz von kompakten Steckdosenwürfeln, die ihrerseits meist nicht nur mehrere Schuko-Steckdosen, sondern gleich auch USB-C- und USB-A-Anschlüsse mitbringen und so das Einstecken von zusätzlichen Netzteilen erst einmal überflüssig machen.

Was die Premium-Geräte angeht, war Ugreen mit dem Nexode DigiNest Würfel ganz vorne mit dabei. In der Budget-Klasse machten sich vor allem die Steckdosenwürfel von Oraimo einen Namen als „gut und günstig“-Variante.

Vor allem am Schreibtisch oder an zentralen Endgeräte-Sammelstellen, wie etwa an der Garderobe im Eingangsbereich, punkten die Würfel mit Flexibilität bei der Platzierung sowie ihrem geringen Platzanspruch.

Neuer PowerCombo Cube von Baseus

Aktuell hat der Zubehöranbieter Baseus einen neuen Ladewürfel vorgestellt, der im Rahmen seiner Markteinführung für kurze Zeit zu einem reduzierten Preis von 23,99 Euro angeboten wird. Der Rabatt in Höhe von 40 Prozent lässt sich auf der Produktseite per Mausklick aktivieren. Der Listenpreis des Baseus-Würfels liegt bei 39,99 Euro.

Primär dient der Baseus-Würfel als erweiterte Mehrfachsteckdose und integriert neben drei Schukosteckdosen auch vier USB-Anschlüsse.

3 Steckdosen, 4 USB-Ports

Nach oben ausgerichtet stehen zwei USB-C sowie zwei USB-A-Ports zur Verfügung, die eine Ladeleistung von 30 Watt auf die angeschlossenen Geräte verteilen.

Dies ist nicht die Welt, aber definitiv genug, um ein iPhone schnellstmöglich zu laden und zudem noch kleinere Verbraucher wie AirPods oder eine Apple Watch mit Strom zu versorgen.

Zudem ist der PowerCombo Cube deutlich kompakter als der große 35-Watt-Bruder, der in zusätzliches Digital-Display integriert, um über den Energiehunger der eingesteckten Verbraucher zu informieren. Der PowerCombo Cube misst 8,6 cm x 8,6 cm x 7,6 cm.