Dual USB-C-Netzteil: Ugreen 65 Watt mit zwei Sonderaktionen

Ein Nachzügler der zum günstig angebotenen 90 Watt Omni-Netzteil passt – ifun.de berichtete. Der Zubehör-Anbieter Ugreen versorgt MacBook und iPhone gleichzeitig mit seinem 65 Watt Dual USB-C-Netzteil, für das aktuell gleich zwei Sonderaktionen verfügbar sein.

Zum einen bietet sich auf der Produktseite ein 2-Euro-Coupon an, der sich per Mausklick aktivieren lässt. Zum anderen zieht der Gutscheincode UGREEN70867 noch mal 10 Euro an der Amazon-Kasse ab und reduziert den geforderten Preis von 39,99 Euro so auf 27,99 Euro. Die Aktionen scheinen allerdings nur bis zum 3. Februar beziehungsweise so lange der Vorrat reicht zu laufen.

Auf 65 Watt Ladeleistung bringt es das Netzteil bei nur einer belegten USB-C-Buche. Stecken zwei Kabel drin, teilt sich die Leistungsabgabe auf 45 Watt und 18 Watt auf.