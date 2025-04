Druck auf Tim Cook: US-Senatorin untersucht Trump-Absprachen

Die US-Senatorin Elizabeth Warren hat Apple-Chef Tim Cook schriftlich um Auskunft über Gespräche mit der aktuellen US-Regierung unter Donald Trump gebeten. Anlass sind Berichte, wonach Cook Einfluss auf Entscheidungen im Zusammenhang mit geplanten Strafzöllen auf in China gefertigte Elektronikprodukte genommen haben soll.

Trump said no exceptions to his tariffs. Then, Apple CEO Tim Cook went to work “behind the scenes” — and poof, iPhone tariffs are cut.

That looks like corruption, plain and simple.

I’m pressing Trump officials — and Tim Cook himself — for answers. pic.twitter.com/95ZD3jUxVC

— Elizabeth Warren (@SenWarren) April 23, 2025