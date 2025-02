Dropover für Mac 5.0: Bessere Optik und flexiblere Ordnerüberwachung

Die Mac-App Dropover ist in Version 5.0 verfügbar. Der Drag-and-Drop-Helfer unterstützt Mac-Anwender schon seit etlichen Jahren in Sachen Datei-Management, das letzte größere Update auf Version 4.0 liegt bereits fünf Jahre zurück. Der Entwickler der App hat in der Zwischenzeit allerdings regelmäßig auch mit kleineren Fehlerbehebungen und Verbesserungen von sich hören lassen.

Beim aktuellen Update auf Version 5.0 liegt der Fokus auf optischen Anpassungen. Neben dem App-Symbol und der Benutzeroberfläche wurden auch die Einstellungen der Anwendung überarbeitet. Mit dem Ausbau des Funktionsumfangs von „Dropover“ war hier die Übersicht verloren gegangen. Die neue Version präsentiert sich hier nun klar strukturiert.

Ordner und Dateiänderungen überwachen

Im Bereich „Ordnerbeobachtung“ findet sich in den Einstellungen der App auch die wichtigste Funktionserweiterung mit der neuen Version von „Dropover“. Beim Erstellen von Regeln für die Ordnerüberwachung können nun Verknüpfungen mithilfe von „und“ und „oder“ erstellt werden.

Die Funktion erlaubt es, Ordner- und Dateiänderungen automatisch zu erkennen und zeigt die betroffenen Dateien für den schnellen Zugriff in einem schwebenden Fenster an. Die App ermöglicht es zudem, per Rechtsklick eine Vielzahl von auf den Dateityp zugeschnittenen Funktionen direkt auf die Dateien anzuwenden.

Bei den „Regal“ beziehungsweise „Shelf“ genannten schwebenden Fenstern handelt es sich um eine Art Zwischenablage, mit deren Hilfe ihr Dateien schnell zur Hand habt, wenn diese aus verschiedenen Verzeichnissen gesammelt, noch weiter bearbeitet oder verschickt werden sollen. Dabei bietet die App auch die Möglichkeit, einen persönlichen Cloud-Dienst einzubinden, um die Dateien auf einfache Weise online verfügbar zu machen und zu teilen.

Per Tastendruck oder Mausschütteln aktivieren

Als Nutzer hat man verschiedene Möglichkeiten, die Fenster von „Dropover“ zu aktivieren. Je nach Konfiguration in den Einstellungen genügt es hierfür, die Maus zu schütteln, eine festgelegte Taste zu halten oder – auf MacBooks mit Notch – die betreffende Datei in den Notch-Bereich zu ziehen.

„Dropover“ kann zwei Wochen lang mit vollem Funktionsumfang getestet werden. Danach ist die Vollversion für 6,99 Euro erhältlich.