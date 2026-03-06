Drittanbieter-Netzteile sind bei Apple teils viel zu teuer

Das Thema Apple und Ladegeräte haben wir kürzlich bereits angeschnitten. Mittlerweile liegt ja bei keinem der in Deutschland verkauften MacBooks mehr ein Netzteil bei. Wer keinen passenden Adapter zuhause hat, muss zusätzlich in die Tasche greifen.

Apple verlangt für den Einzelkauf allerdings gesalzene Preise. Zwar findet sich im Onlineshop des Herstellers neben den gewohnt hochpreisigen Original-Netzteilen von Apple auch Ladezubehör von anderen Anbietern. Nach tatsächlich günstigen Alternativen sucht man dort jedoch vergeblich.

Ein bezeichnendes Beispiel ist das exklusiv über Apple angebotene 30W-USB-C-Ladegerät von Anker, das mit einem passenden Ladekabel kommt. Mit einem Preis von 49,95 Euro ist es sogar teurer, als das – allerdings deutlich größere – Apple-Original mit 30 Watt. Dieses wird ohne Kabel für 45 Euro angeboten.

Anderswo deutlich günstiger

Bei Amazon bezahlt man für ein vergleichbares Modell von Anker mit denselben Leistungsdaten, das sich von der Optik nur unwesentlich unterscheidendet, weniger als ein Drittel dieses Preises. Das dort erhältliche 30W USB-C-Schnellladegerät von Anker kommt ebenfalls inklusive Ladekabel und ist in den Farben Weiß und Schwarz für nur 14,24 Euro erhältlich.

Auch bei den größeren Netzteilen sind die Preisunterschiede deutlich, wenn auch weniger drastisch. Dabei ist zudem zu beachten, dass die Produkte von Drittanbietern in der Regel über deutlich mehr Anschlüsse verfügen, sodass man damit auch mehrere Geräte gleichzeitig laden kann. Bei Apple ist dies dagegen immer noch die absolute Ausnahme. Selbst die größten Ladeklötze, beispielsweise das für 119 Euro erhältliche Originalnetzteil mit 140 Watt, halten lediglich einen einzigen USB-C-Anschluss bereit.

Günstige Alternativen von Drittanbietern gibt es in diesem Bereich schon ab rund 40 Euro. Das Baseus Enerfill 140W bietet zu diesem Preis insgesamt vier Anschlüsse. Bei Ugreen bezahlt man für 140 Watt mit drei Anschlüssen 50 Euro. Für 10 Euro mehr bekommt man von Ugreen sogar ein Netzteil mit 200 Watt und vier Ports.